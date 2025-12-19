Чтобы в форточку залетала – Лукашенко поручил усовершенствовать ракеты для «Полонеза»

Александр Лукашенко вспомнил комбайнера, намолотившего в ходе уборочной 8 тысяч тонн зерновых, и назвал его героем. Это к вопросу о том, что каждый на своем месте должен делать свою работу, и качественно. Тогда будет развитие страны.

Шестой приоритет программы соцэкономразвития – оборона. Повышать обороноспособность сегодня важно как никогда. От этого, подчеркнул глава государства, мы никуда не денемся. Многое сделано, тем не менее останавливаться нельзя. Тем более что гонка вооружений уже начата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никуда не денемся. Обороноспособность должна быть. Кое-что мы уже научились делать в ракетостроении. Вот мы говорим «Орешник», «Орешник», «Орешник». Я тоже как-то внимания не обращал. Владимир Владимирович Путин мне как-то сказал: ты хоть знаешь, что «Орешник» – большая половина белорусского производства. Я говорю: да Господь с тобой, первый раз слышу. Оказывается, только ракета, сложное, техническое сооружение – это российское производство. Все остальное – белорусское.

Вот он заступил на боевое дежурство. Там не одна машина. Не буду тут рассказывать, сколько их и так далее. Машины обеспечения и сама пусковая установка – это белорусское производство. Сегодня прочитал, что наши очумелые там, за границей, заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили «Орешник».

Не хочу говорить где и не скажу, но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы «Орешник» не размещали. Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду. Хотя со временем это тайной не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени или длительный, он тайной не будет.

Но это, я читаю и улыбаюсь, насколько глупцы! Многие люди понимают, знают, что это не так. Но лишь бы ляпнуть в средствах массовой информации. Встает вопрос, зачем американцы или европейцы сейчас им деньги платят? Они же ни черта не знают.

Поэтому нам надо создавать свое ракетное производство. Нужное. Стратегические ракеты нам не нужны. У нашего союзника, главного союзника, и у нашего друга Китайской Народной Республики такие ракеты есть. А вот ракеты малой, средней дальности мы, конечно, создаем. И примером тому является «Полонез». Его надо усовершенствовать, потому что ситуация очень изменилась.

Средства радиоэлектронной борьбы мощнейшие. Нам надо эту ракету защитить, чтобы она была еще более точной. Чтобы она в форточку залетала, как я когда-то говорил. Мы работаем сегодня над этим. В ближайшие годы мы получим более усовершенствованный так называемый «Полонез». Но мы должны сами это производить.