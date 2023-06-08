Лукашенко: голос стран ОДКБ будет услышан, если они единым фронтом выступят с миролюбивой повесткой

Новости Беларуси. Беларусь в 2023 году председательствует в ОДКБ, и Александр Лукашенко, вопреки мнению о том, что председательствующий продвигает лишь интересы своей страны, транслирует готовность к другому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксклюзивное предложение, которые присутствующие сегодня во Дворце Независимости обязаны донести своим руководителям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Беларусь как председатель готова приложить максимум усилий для укрепления нашей Организации и коллективной безопасности в зоне ее ответственности. Я уточню: если надо кому-то из вас использовать наше председательство, чтобы донести до глав государств и обсудить важнейшие вопросы нашей безопасности, используйте. Мы к этому готовы.

Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Кыргызстана:

Могу заявить, что ОДКБ является гарантом нашей безопасности от глобальных угроз, от внешней агрессии, поэтому мы здесь, мы работаем. Надеемся все это решить. Решают наши друзья из Казахстана, Таджикистана. И я тоже надеюсь, что мы все это решим совместно и все будет нормально.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Отмечу, не все пожелали публично делиться впечатлениями от услышанного на встрече во Дворце Независимости, как, например, госсекретарь Армении. Оно и понятно, ставки сегодня настолько высоки, что важно взвешивать любое слово. Впрочем, куда важнее сказанного – сделанное. Так что подождем эффекта. Но на своем примере ОДКБ демонстрирует важность сделанного хотя бы тем фактом, что до сих пор существует, работает и развивается, несмотря на постоянный шум вокруг.