Опрос: польское правосудие теряет доверие

Польское правосудие теряет доверие. Соцопрос показал катастрофическое падение популярности судебной системы в стране – в ней сомневаются 57 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только 36 % опрошенных удовлетворительно оценивают работу системы. Это рекордно низкий показатель. Доверие прокуратуре также демонстрирует негативную динамику. Еще год назад, после парламентских выборов, уровень одобрения работы судов достигал 42 %.