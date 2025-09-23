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Опрос: польское правосудие теряет доверие

23 сентября 2025 07:21
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Польское правосудие теряет доверие. Соцопрос показал катастрофическое падение популярности судебной системы в стране – в ней сомневаются 57 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только 36 % опрошенных удовлетворительно оценивают работу системы. Это рекордно низкий показатель. Доверие прокуратуре также демонстрирует негативную динамику. Еще год назад, после парламентских выборов, уровень одобрения работы судов достигал 42 %.

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# Международная политика # Социологический опрос

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