Президент Беларуси: «Противодействие санкциям должно осуществляться комплексно и сообща»

Кыргызстан в который раз пытаются перевернуть. На этот раз при помощи диверсантов. Такая попытка провалилась в Казахстане в январе 2022-го. Тогда ОДКБ продемонстрировала свою реальность, а не существование лишь на бумаге, как это пытались выставить долгие годы. Сейчас слабые места Организации пытаются нащупать с другой стороны. Глобально со всеми союзниками по ОДКБ (хоть это и не экономический блок) давят санкциями, пытаясь сделать членство в Организации и союзничество с Россией прежде всего, а после с Беларусью токсичной. Но как бы не так.

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим. Именно поэтому противодействие санкциям должно осуществляться комплексно и сообща.

Я руководителям спецслужб говорил, мы не хотим – ни белорусы, ни россияне не хотят, чтобы вы попали под санкции, сотрудничая с нами. Мы этого не хотим, потому что мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но как только возможно (в жизни много есть возможностей) мы должны смотреть в эту сторону вместе. Экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок. Слушайте, никому, ни нам, ни вам, не нужны на рынках – они уже заняты. Даже в Африку пробиться трудно. Мы там работаем, россияне там пробуют работать. Все там непросто. Там уже столкнулись интересы Китая, Соединенных Штатов Америки, Евросоюза. Россия по-настоящему экономически хочет там работать. А таким, как мы, там делать нечего. Это по капле только отрывая и уважая за советский период нас, они с нами сотрудничают. Все непросто.

На американский рынок вы не пробьетесь. Если пробьетесь, как Китай, например, вас все время будут держать за хвост. Я не говорю, что не надо работать на Евросоюза рынки, Соединенных Штатов Америки, Ближнего и Дальнего Востока, на индийский, африканский и прочие рынки. Нет, надо работать. Но нам нельзя потерять свое. Ведь в итоге мы уйдем и потеряем друг друга.