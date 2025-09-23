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Концерт-реквием «Каждый третий» представят в Москве в Кремлёвском дворце

23 сентября 2025 07:08
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Концерт-реквием «Каждый третий» будет представлен 23 сентября в Москве, в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пронзительная программа посвящается 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Концерт-реквием «Каждый третий» представят в Москве в Кремлёвском дворце-2

Премьера программы состоялась в мае 2024 года также в Москве, на Поклонной горе. К юбилею Победы в апреле прошла серия концертов-реквиемов в Минске во Дворце Республики. На них побывали зрители из всех областей страны. 

Постановка, в которой участвуют известные артисты и творческие коллективы Беларуси, – это дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны, рассказ о судьбах простых людей, тесное переплетение широко известных музыкальных произведений советского периода и современных песен о войне и Победе, а также уникальных, нередко шокирующих кадров хроники, фотодокументов. В поэтической основе концерта – «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского.

Более 35 тысяч человек собрал концерт-реквием в Брестской крепости – рассказываем, как это было.

# Великая Отечественная война # История

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