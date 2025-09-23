Концерт-реквием «Каждый третий» представят в Москве в Кремлёвском дворце

Концерт-реквием «Каждый третий» будет представлен 23 сентября в Москве, в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пронзительная программа посвящается 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Премьера программы состоялась в мае 2024 года также в Москве, на Поклонной горе. К юбилею Победы в апреле прошла серия концертов-реквиемов в Минске во Дворце Республики. На них побывали зрители из всех областей страны.

Постановка, в которой участвуют известные артисты и творческие коллективы Беларуси, – это дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны, рассказ о судьбах простых людей, тесное переплетение широко известных музыкальных произведений советского периода и современных песен о войне и Победе, а также уникальных, нередко шокирующих кадров хроники, фотодокументов. В поэтической основе концерта – «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского.