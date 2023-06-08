Александр Лукашенко: нам надо быть самодостаточными, чтобы нас через доллар не ставили на колени

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.

Чтобы не потерять друг друга, важно прямо и открыто говорить обо всех нюансах, совместно продумывать дальнейшие шаги. Александр Лукашенко призывает госсекретарей активнее подключаться к этой работе. Глобально же настаивает на прекращении формального отношения к Организации и подготовке стратегии, которая всех участников ОДКБ выручит в случае «если».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности Организации на период до 2035 года. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, характер конфликта такой – реагирование такое (как, допустим, Азербайджан, Армения). Как реагировать, нигде не прописано. Как придумаем. То же самое на границе Таджикистана, Кыргызстана. С учетом реалий надо все прописать. И железно договориться, что в таком и таком случае мы действуем так и так. Надо ревизию проводить. Очень много приняли решений, которые не работают и работать не будут.

Я хочу предложить, забегая вперед, президенту России выстроить программу действий из опыта Советского Союза. Вы помните, мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить. Но мы, в каком-то отношении замкнутые в своих границах, прекрасно работали, были самодостаточны.

Надо понимать, что и Беларусь, и Россия (скоро и вас пристегнут к нам в плане этих санкций) – мы должны это пространство отстроить, выстроить планы. Чтобы мы могли быть самодостаточными, чтобы нас через доллар, еще через какую-то валюту не ставили постоянно на колени. Нам надо выработать план внутреннего развития.

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