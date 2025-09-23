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В Молодечненском районе стартовало командно-штабное учение территориальных войск

23 сентября 2025 07:38
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Борьбу с диверсантами отработают в Минской области. В Молодечненском районе стартовало командно-штабное учение территориальных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечненском районе стартовало командно-штабное учение территориальных войск-2

Военнообязанные из запаса, сотрудники ОВД, а также добровольцы народного ополчения отработают действия на случай террористической угрозы. В программе – вопросы охраны и обороны объектов, борьбы с диверсионно-разведывательными группами, а также обеспечения мер военного положения. Учение продлится три дня.

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# Военные учения

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