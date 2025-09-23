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Литва намерена выделить полмиллиарда евро на усиление системы ПВО

23 сентября 2025 07:36
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В Прибалтике снова запахло порохом. Литва, поддавшись общим настроениям Запада, намерена дополнительно выделить полмиллиарда евро на усиление системы противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва намерена выделить полмиллиарда евро на усиление системы ПВО-2

При этом в Минобороны страны заявили: даже этой суммы недостаточно для полной защиты. Бреши в литовской ПВО, возможно, помогут закрыть союзники по НАТО. Собственно, в этом призналась и Варшава, когда речь шла о результатах расследования инцидента с 19-ю беспилотниками. Альянс уже направил помощь Польше. С протянутой рукой за новыми радарами вскоре к ним обратится и Литва. Однако эксперты не уверены, что НАТО согласится в очередной раз на такой шаг.

Польша до конца 2025-го закупит новые подлодки.

# Международная политика

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