В Молдове правоохранители провели обыски у оппозиционных активистов и политиков

В Молдове предвыборный скандал. Накануне правоохранительные органы провели обыски у оппозиционных активистов и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственные действия ведутся в отношении более чем 100 человек по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков, которые якобы координируются из России. Бывший глава Молдовы Игорь Додон подверг резкой критике политику Майи Санду, обвинив ее в разрушении экономики и росте бедности в стране. Отметим, до парламентских выборов всего несколько дней. Кандидаты баллотируются по партийным спискам или лично на общенациональном уровне.