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В Молдове правоохранители провели обыски у оппозиционных активистов и политиков

23 сентября 2025 07:21
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В Молдове предвыборный скандал. Накануне правоохранительные органы провели обыски у оппозиционных активистов и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове правоохранители провели обыски у оппозиционных активистов и политиков-2

Следственные действия ведутся в отношении более чем 100 человек по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков, которые якобы координируются из России. Бывший глава Молдовы Игорь Додон подверг резкой критике политику Майи Санду, обвинив ее в разрушении экономики и росте бедности в стране. Отметим, до парламентских выборов всего несколько дней. Кандидаты баллотируются по партийным спискам или лично на общенациональном уровне.

Оппозиция Молдовы, в случае победы на выборах, намерена развернуть страну на Восток. Читайте здесь.

# Международная политика

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