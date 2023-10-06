Лукашенко: эскалация приведёт к тому, что в России достанут красную кнопку и положат на стол

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, у меня складывается такое впечатление – это мое мнение – американцы толкают Россию к применению страшного оружия. Вот это вооружение Владимира Александровича Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса 200, пусть даже 300 километров. Вы представляете, на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию! Вы думаете, что президент России и военные будут на это смотреть? Просто вот это нагнетание, эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол.

Еще одна такая атака на глубину – и будет ответ колоссальный, в противном случае зачем это оружие. Поэтому они, американцы, все время и европейцев толкают в эту сторону, и сами начинают активизироваться, чтобы подтолкнуть военных России к применению крайнего оружия. Вот в чем опасность. Опять глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну. А то что они танки выгружают, где-то надо же их выгружать.

Пусть выгружают, только литовцы должны понимать, что они от этого ничего не получат, – их просто используют. Мы это все видим. Министр мне минимум 2-3 дня докладывает обстановку вокруг границ, которая складывается. И спокойно готовимся, чтобы работать против этих танков. Но, опять же, «Леопарды» не новейшего образца, да и не для нашей территории они созданы. Американцы-то понимают. Они не очень тащат сюда эти «Леопарды», как хочет Зеленский, но пообещали, поэтому хоть старье, но отдают. Мы просто готовимся, готовимся, чтобы быть готовыми (извините за тавтологию) отразить любые попытки, даже попытки, нападения на нашу территорию.

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