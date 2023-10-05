Али Багери Кани: «Очень скоро мы ждём визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь»

Торговля, кооперация и снятие барьеров. Руководитель белорусского МИДа Сергей Алейник провел встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об итогах переговоров – в небольшом интервью для нашего телеканала. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-иранских отношений. Особенно актуальными на сегодня выглядят проекты, нацеленные на сближение наших стран в сферах промышленной и технологической кооперации, цифровой трансформации, «зеленой» экономики и многих других. Кроме того, определены планы по проведению будущих визитов и мероприятий.

Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран:

Очень скоро мы ждем визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь. И также мы ждем проведения межправкомиссии по экономическим вопросам. Она пройдет в ближайшее время. Так что скоро министр промышленности Беларуси посетит Иран. Также сегодня министр иностранных дел Республики Беларусь официально пригласил нашего министра иностранных дел. И мы ждем координации по каналам МИДа для уточнения времени этого визита.