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Али Багери Кани: «Очень скоро мы ждём визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь»

05 октября 2023 17:11
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Торговля, кооперация и снятие барьеров. Руководитель белорусского МИДа Сергей Алейник провел встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об итогах переговоров – в небольшом интервью для нашего телеканала.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-иранских отношений. Особенно актуальными на сегодня выглядят проекты, нацеленные на сближение наших стран в сферах промышленной и технологической кооперации, цифровой трансформации, «зеленой» экономики и многих других. Кроме того, определены планы по проведению будущих визитов и мероприятий.

Али Багери Кани: «Очень скоро мы ждём визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь»-1

Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран:
Очень скоро мы ждем визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь. И также мы ждем проведения межправкомиссии по экономическим вопросам. Она пройдет в ближайшее время. Так что скоро министр промышленности Беларуси посетит Иран. Также сегодня министр иностранных дел Республики Беларусь официально пригласил нашего министра иностранных дел. И мы ждем координации по каналам МИДа для уточнения времени этого визита.

Али Багери Кани: «Очень скоро мы ждём визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь»-4

Напомним, в марте 2023 года по итогам переговоров в Тегеране президенты Беларуси и Ирана подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве между странами на ближайшие четыре года. Оно предусматривает тесное взаимодействие в политической, экономической, научно-технической сферах, а также в областях образования, культуры, СМИ и туризма.

# Беларусь-Иран # Сергей Алейник # Фотофакт

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