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«То есть Маск нам не нужен?» Президенту показали новые разработки в области обороны

06 октября 2023 17:19
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Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.

«Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны.

«То есть Маск нам не нужен?» Президенту показали новые разработки в области обороны-1

По опыту современных конфликтов очевидно, что без двух компонентов не победить. Первый – это контрбатарейная борьба. Смысл которой – быстро найти и обезвредить противника и уйти целыми и невредимыми. Главе государства демонстрируют средства разведки, беспилотники и другие очень интересные образцы, способные укрепить это направление.

«То есть Маск нам не нужен?» Президенту показали новые разработки в области обороны-4

Вот этот весь комплект, в комплексе звуковая и радиолокационная разведка, позволит нам очень быстро реагировать на огонь противника. Если беспилотник пока прилетит, в течение 4-5 минут мы ответим.

Александр Лукашенко:
Он стрельнул, вы уже засекли?
Да.

Второй момент – связь. Без нее невозможно наладить полноценное взаимодействие. Главе государства показали наш ответ именитым креаторам.

«То есть Маск нам не нужен?» Президенту показали новые разработки в области обороны-7

Возможности данного комплекта – передача, прием в закрытом режиме текстовой, графической информации, передачи данных для работы с картами. Отображение воздушной обстановки в реальном масштабе времени. Сейчас сюда транслируется и мы видим весь воздух. Данный комплект работает либо с привязкой к сотовому оператору, антенна. Либо в случае отсутствия покрытия сотового оператора, по спутниковому каналу связи. Станция спутниковой связи развернута. И реально мы сейчас работаем по спутнику.

Александр Лукашенко:
То есть ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, сам сделал бесплатно?
Ну, не бесплатно, но за очень маленькие деньги.
Но не за миллиарды долларов. То есть Маск нам не нужен?
Нам нет.

«То есть Маск нам не нужен?» Президенту показали новые разработки в области обороны-10

В этом узле сопротивления учатся. Мотострелковая усиленная рота в данный момент. Через некоторое время такое обучение пройдут и другие. Итоги продемонстрировали в поле. Было шумно.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Алена Сырова # Фотофакт

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