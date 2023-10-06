«То есть Маск нам не нужен?» Президенту показали новые разработки в области обороны

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало. «Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны.

По опыту современных конфликтов очевидно, что без двух компонентов не победить. Первый – это контрбатарейная борьба. Смысл которой – быстро найти и обезвредить противника и уйти целыми и невредимыми. Главе государства демонстрируют средства разведки, беспилотники и другие очень интересные образцы, способные укрепить это направление.

Вот этот весь комплект, в комплексе звуковая и радиолокационная разведка, позволит нам очень быстро реагировать на огонь противника. Если беспилотник пока прилетит, в течение 4-5 минут мы ответим. Александр Лукашенко:

Он стрельнул, вы уже засекли?

– Да. Второй момент – связь. Без нее невозможно наладить полноценное взаимодействие. Главе государства показали наш ответ именитым креаторам.

Возможности данного комплекта – передача, прием в закрытом режиме текстовой, графической информации, передачи данных для работы с картами. Отображение воздушной обстановки в реальном масштабе времени. Сейчас сюда транслируется и мы видим весь воздух. Данный комплект работает либо с привязкой к сотовому оператору, антенна. Либо в случае отсутствия покрытия сотового оператора, по спутниковому каналу связи. Станция спутниковой связи развернута. И реально мы сейчас работаем по спутнику. Александр Лукашенко:

То есть ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, сам сделал бесплатно?

– Ну, не бесплатно, но за очень маленькие деньги.

– Но не за миллиарды долларов. То есть Маск нам не нужен?

– Нам нет.