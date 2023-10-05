Прямой эфир

Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве парламентов Беларуси и Китая

05 октября 2023 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На новый уровень выходит и белорусско-китайский межпарламентский диалог. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием нашей страны и Всекитайским собранием народных представителей КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве парламентов Беларуси и Китая-1

В юридическом аспекте документ открывает процесс формирования персонального состава Комитета высокого уровня парламентов двух государств.

Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве парламентов Беларуси и Китая-4

Стороны выразили готовность оказывать всевозможную помощь на международной арене, будь то вопросы защиты суверенитета или территориальной целостности. Соглашение также подтверждает неизменность взаимного уважения и двустороннюю поддержку политики обеих стран. Кроме того, стороны обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества и совместные подходы по некоторым вопросам. Подписание документа – новая ступень взаимодействия законодательных органов Беларуси и Китая. И новый шаг к плодотворной деятельности во всех сферах – от экономики и политики до образования и культуры.

# Беларусь-Китай # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сколько лет сотрудничаем, а до сих пор нет авиасообщения». Беларусь и Кыргызстан подписали документ о сотрудничестве парламентов
05 октября 2023 13:40

«Сколько лет сотрудничаем, а до сих пор нет авиасообщения». Беларусь и Кыргызстан подписали документ о сотрудничестве парламентов

Лукашенко: «Я хорошо знаю киргизов, это люди очень умные»
05 октября 2023 10:39

Лукашенко: «Я хорошо знаю киргизов, это люди очень умные»

Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана
05 октября 2023 10:37

Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана