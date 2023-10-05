Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве парламентов Беларуси и Китая
Новости Беларуси. На новый уровень выходит и белорусско-китайский межпарламентский диалог. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием нашей страны и Всекитайским собранием народных представителей КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В юридическом аспекте документ открывает процесс формирования персонального состава Комитета высокого уровня парламентов двух государств.
Стороны выразили готовность оказывать всевозможную помощь на международной арене, будь то вопросы защиты суверенитета или территориальной целостности. Соглашение также подтверждает неизменность взаимного уважения и двустороннюю поддержку политики обеих стран. Кроме того, стороны обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества и совместные подходы по некоторым вопросам. Подписание документа – новая ступень взаимодействия законодательных органов Беларуси и Китая. И новый шаг к плодотворной деятельности во всех сферах – от экономики и политики до образования и культуры.