Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан. В международном графике Президента – саммиты ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта Минск утром 15 сентября. В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств – членов ШОС.

Кроме того, по предложению Президента в столице Таджикистана запланирована совместная встреча глав государств двух альянсов. В повестке переговоров – ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионах. Между тем 15 сентября в ОДКБ приняли заявление «О положении в Афганистане». Актуальные угрозы и вызовы обсудили министры иностранных дел, главы оборонных ведомств и секретари советов безопасности.

Позицию Беларуси по проблемам региональной и международной безопасности выразил глава нашего внешнеполитического ведомства. По итогам встречи подписано более 20 документов в области права, военного и экономического сотрудничества. 16 сентября ряд соглашений, включая проект итоговой декларации, для рассмотрения и подписания предложат лидерам государств – членов ОДКБ.