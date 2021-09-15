Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Конечно, особое внимание было уделено ситуации в Афганистане и тем вызовам и угрозам, которые возникают из ухудшения этой ситуации. Эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны. Но и сегодня мы видим, что уже несколько десятков беженцев из Афганистана находятся на наших западных границах с Европейским союзом. Было принято соответствующее заявление на уровне министров иностранных дел по Афганистану, где все стороны призываются к инклюзивному диалогу, к принятию действий, которые направлены на нейтрализацию различных вызовов и угроз, на обеспечение стабильности и спокойствия в регионе. Считаю, что заявление абсолютно взвешенное, спокойное. И направлено на то, чтобы действительно здесь, в этом регионе, царили мир, стабильность и спокойствие.