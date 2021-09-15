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Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны

15 сентября 2021 17:05
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 15 сентября прибыл в столицу Таджикистана с рабочим визитом. В международном графике Александра Лукашенко – саммиты ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны-1

У трапа самолета главу нашей страны встречали премьер-министр Таджикистана, руководство столицы и Министерства иностранных дел. В аэропорту белорусский лидер обсудил двустороннюю повестку с главой внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны-4

В президентском графике сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по предложению нашего Президента запланированы совместные переговоры лидеров двух альянсов. В повестке – ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионах.

Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны-7

Между тем утром 15 сентября в ОДКБ приняли совместное заявление «О положении в Афганистане». Актуальные угрозы и вызовы обсудили министры иностранных дел, главы оборонных ведомств и секретари советов безопасности.

Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны-10

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Конечно, особое внимание было уделено ситуации в Афганистане и тем вызовам и угрозам, которые возникают из ухудшения этой ситуации. Эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны. Но и сегодня мы видим, что уже несколько десятков беженцев из Афганистана находятся на наших западных границах с Европейским союзом. Было принято соответствующее заявление на уровне министров иностранных дел по Афганистану, где все стороны призываются к инклюзивному диалогу, к принятию действий, которые направлены на нейтрализацию различных вызовов и угроз, на обеспечение стабильности и спокойствия в регионе. Считаю, что заявление абсолютно взвешенное, спокойное. И направлено на то, чтобы действительно здесь, в этом регионе, царили мир, стабильность и спокойствие.

Макей о заявлении стран ОДКБ по Афганистану: эти угрозы могут реально быть актуальными и для нашей страны-13

По итогам встречи подписано более 20 документов в области права, военного и экономического сотрудничества. 16 сентября ряд соглашений, включая проект итоговой Декларации, для рассмотрения и подписания предложат лидерам государств – членов ОДКБ.

# Международная политика # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Кохир Расулзода # Фотофакт

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