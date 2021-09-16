В Душанбе проходит встреча глав государств – членов ШОС и ОДКБ по ситуации в Афганистане

В Душанбе дни большой политики. Таджикистан принимает сразу два крупнейших саммита – заседание Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. К участию в сессиях приглашен Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Таджикистан еще накануне, 15 сентября. Вечером белорусский лидер встретился с таджикским коллегой. Переговоры длились более двух часов. Лидеры отметили позитивную динамику в двусторонних отношениях. Обсудили и международную повестку. Главное – ситуация в Афганистане. Президенты сверили позиции и обменялись информацией накануне встреч 16 сентября.