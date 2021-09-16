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В Душанбе проходит встреча глав государств – членов ШОС и ОДКБ по ситуации в Афганистане

16 сентября 2021 06:23
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В Душанбе дни большой политики. Таджикистан принимает сразу два крупнейших саммита – заседание Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. К участию в сессиях приглашен Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Душанбе проходит встреча глав государств – членов ШОС и ОДКБ по ситуации в Афганистане-1

Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Таджикистан еще накануне, 15 сентября. Вечером белорусский лидер встретился с таджикским коллегой. Переговоры длились более двух часов. Лидеры отметили позитивную динамику в двусторонних отношениях. Обсудили и международную повестку. Главное – ситуация в Афганистане. Президенты сверили позиции и обменялись информацией накануне встреч 16 сентября.

В Душанбе проходит встреча глав государств – членов ШОС и ОДКБ по ситуации в Афганистане-4

Напомним, главной темой саммитов ОДКБ и ШОС остается ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран-союзниц. 15 сентября министры иностранных дел, обороны и секретари совбезов ОДКБ приняли совместное заявление «О положении в Афганистане». Ожидается, что по итогам саммитов к единой политике относительно военно-политической обстановки в регионе придут лидеры альянсов. Консолидированную позицию планируется закрепить в ряде документов и совместных политических заявлений.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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