Лукашенко: электоральные кампании – это уже поле боя

Руководителей избирательных органов стран СНГ принимают в эти дни в Беларуси. 19 сентября гости были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад в Содружестве по инициативе Узбекистана был создан Консультативный совет из глав центризбиркомов. В разных странах они называются по-разному. Но всем одинаково приходится работать в условиях внешнего вмешательства. Период избирательных кампаний используется для расшатывания обстановки, в ход идут технологии «цветных» революций. Таким испытаниям подвергались все страны Содружества.

Совет руководителей избирательных органов создан два года назад. И председательство согласно алфавитного порядка переходит Беларуси. Причем моделировать эту работу мы будем как раз в период электоральной кампании – выборов Президента Беларуси.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Та конвенция стандартных демократических выборов в странах СНГ, которая была подписана всеми главами государств и ратифицирована национальными парламентами, – это такой фундамент, на котором строится избирательное законодательство во всех странах. Институт мониторинга Межпарламентской ассамблеи СНГ специально проанализировал, насколько эти наши изменения соответствуют этой конвенции. И они дали заключение, что полностью соответствуют этой конвенции. Второе, что избирательный процесс, который проходил в единый день голосования, соответствует всем стандартам демократических выборов, под которыми мы подписались.

Некоторые организации, которые надели на себя корону и считают, что они главные оценщики избирательных кампаний в ряде стране, не имеют подобных стандартов и не имеют такого анализа относительно законодательства тех стран, в которых они работают.