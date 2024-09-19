Лукашенко: важно разрабатывать собственные стандарты проведения выборов

Выборы – одно из главных (если не главное) политических событий в жизни любой страны. Однако надо стремиться к тому, чтобы это был обычный политический процесс, заявил глава государства на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они прибыли в Минск для участия в третьем заседании Консультативного совета. Межгосударственный орган создан недавно. Это свидетельствует о том, какое большое значение в странах Содружества придается организации выборов и референдумов, совершенствованию избирательного законодательства. Электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой и превратились сегодня в поле боя, подчеркнул Президент.

Именно электоральный период оппоненты используют для дестабилизации обстановки. С помощью «цветных» технологий стараются расшатать общество. Беларусь не раз испытывала на себе это воздействие. Особенно ярко в 2020-м. Выводы сделаны, на законодательном уровне приняты меры. Закреплено понятие «электорального суверенитета». В приоритете защита национальных интересов, неотъемлемое право государства проводить выборы без оглядки на любые вмешательства извне. Опыт Беларуси участники заседания изучат, в том числе и мировые практики.