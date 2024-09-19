Лукашенко: важно разрабатывать собственные стандарты проведения выборов
Выборы – одно из главных (если не главное) политических событий в жизни любой страны. Однако надо стремиться к тому, чтобы это был обычный политический процесс, заявил глава государства на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они прибыли в Минск для участия в третьем заседании Консультативного совета. Межгосударственный орган создан недавно. Это свидетельствует о том, какое большое значение в странах Содружества придается организации выборов и референдумов, совершенствованию избирательного законодательства. Электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой и превратились сегодня в поле боя, подчеркнул Президент.
Именно электоральный период оппоненты используют для дестабилизации обстановки. С помощью «цветных» технологий стараются расшатать общество. Беларусь не раз испытывала на себе это воздействие. Особенно ярко в 2020-м. Выводы сделаны, на законодательном уровне приняты меры. Закреплено понятие «электорального суверенитета». В приоритете защита национальных интересов, неотъемлемое право государства проводить выборы без оглядки на любые вмешательства извне. Опыт Беларуси участники заседания изучат, в том числе и мировые практики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужно изучать и мировой опыт. Вряд ли мы там что-то почерпнем, наверное, мы все уже изучили и приняли у себя дома соответствующие решения. Важно разрабатывать собственные стандарты, и главный стандарт, которому мы с вами всегда следуем, – это не то, как нам навяжут какие-то принципы «по понятиям» со стороны ОБСЕ или еще каких-то организаций, а то, насколько будут соответствовать наши законы и подзаконные акты Конституции и насколько выборы будут соответствовать тому законодательству, которое принято в наших странах. Это главное.
Глава государства напомнил, что в Беларуси скоро пройдут президентские выборы. В стране исходят именно из озвученных принципов: белорусский народ должен сам без всякого давления определить, кто будет возглавлять страну.