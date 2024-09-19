«Их не интересует этот процесс». Лукашенко рассказал, будут ли на выборах иностранные наблюдатели

Выборы – одно из главных (если не главное) политических событий в жизни любой страны. Однако надо стремиться к тому, чтобы это был обычный политический процесс, заявил глава государства на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы также находимся в предэлекторальном периоде, у нас скоро будут президентские выборы. Мы именно исходим из этих принципов. Белорусский народ должен сам определить без всякого давления, кто будет возглавлять страну и так далее. Что касается наблюдения за выборами, мы никогда не были против этого. Что касается СНГ, мы всегда за то, чтобы ваши представители и вы были у нас на выборах. Мы в ближайшее время пригласим. Для нас это очень важно. Ваш дружеский совет, замечание или даже критика воспринимаются всерьез.

Сегодня думаем, что делать с этими так называемыми иностранными наблюдателями. Потому что знаем: их приезд – это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут. Я даже дошел до того, что на последних выборах огласил, что нашим спецслужбам стали известны эти протоколы и документы, с которыми приехали с заготовленными. Они приехали уже с документами, заготовленными. Но мы ждали, когда огласят, а потом обнародовали то, что привезли и что огласили. То есть их не интересует этот процесс, они уже заранее определили то, что будут делать в нашей стране и итоговое заявление. Поэтому мы думаем, будем с вами советоваться в том числе, с представителями Российской Федерации – это наша ближайшая союзная страна, как нам в этой ситуации поступить.

Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или написано не их рукой.

В ходе встречи Президент обратил внимание и на такой актуальный вопрос, как повышение правовой и политической грамотности населения, прежде всего молодежи.





