Лукашенко: избиркомы – это положительный продукт демократии и демократизации нашего общества
Руководителей избирательных органов стран СНГ принимают в эти дни в Беларуси. 19 сентября гости были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад в Содружестве по инициативе Узбекистана был создан Консультативный совет из глав центризбиркомов. В разных странах они называются по-разному. Но всем одинаково приходится работать в условиях внешнего вмешательства. Период избирательных кампаний используется для расшатывания обстановки, в ход идут технологии «цветных» революций. Таким испытаниям подвергались все страны Содружества.
Наш опыт в центре внимания участников Консультативного совета. Главный принцип, которого неизменно придерживается Беларусь, – выборы должны соответствовать прежде всего национальному законодательству государства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, качественная подготовка, прозрачность, честность гарантируют поддержание политической стабильности, сохранение мира и порядка в обществе.
Подробности у Евгения Пустового.
Беларусь встречает глав центризбиркомов стран Содружества. Консультативный совет руководителей избирательных органов самый молодой институт в СНГ. Опытный политик, Президент Беларуси рассказал о выборе электорального пути на постсоветском пространстве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вспоминаю те времена, когда возглавляемые вами органы создавались. Скажу откровенно, это и есть хороший, положительный продукт демократии и демократизации нашего общества в те времена. Мы долго спорили: надо нам избирательные комиссии, не надо. Изучали опыт других стран, где, к примеру, Министерство внутренних дел может организовывать, контролировать и делать соответствующие заключения по выборам. Но, следуя демократическим путем, мы создали наши избирательные комиссии, вертикаль от центральной до соответствующих районных округов и так далее. Я должен сказать, что это один из тех случаев, когда мы не ошиблись.
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