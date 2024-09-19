Лукашенко: избиркомы – это положительный продукт демократии и демократизации нашего общества

Руководителей избирательных органов стран СНГ принимают в эти дни в Беларуси. 19 сентября гости были приглашены во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад в Содружестве по инициативе Узбекистана был создан Консультативный совет из глав центризбиркомов. В разных странах они называются по-разному. Но всем одинаково приходится работать в условиях внешнего вмешательства. Период избирательных кампаний используется для расшатывания обстановки, в ход идут технологии «цветных» революций. Таким испытаниям подвергались все страны Содружества.

Наш опыт в центре внимания участников Консультативного совета. Главный принцип, которого неизменно придерживается Беларусь, – выборы должны соответствовать прежде всего национальному законодательству государства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, качественная подготовка, прозрачность, честность гарантируют поддержание политической стабильности, сохранение мира и порядка в обществе.