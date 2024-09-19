Президент: не бывает так, что из-за границы надавили – и мы начинаем шататься. Значит, есть и внутренние причины

Выборы – одно из главных (если не главное) политических событий в жизни любой страны. Однако надо стремиться к тому, чтобы это был обычный политический процесс, заявил глава государства на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши оппоненты (наверное, во всех странах это почувствовали и прочувствовали) электоральный период всегда пытаются использовать в собственных интересах. Если не получается спокойно, то где-то использовать известные революционные, мятежные методы, чтобы противодействовать действующей власти. Все мы были подвергнуты таким испытаниям, Беларусь в том числе в 2020 году.

Но мы всегда искренне честно признавали, что не бывает так, что из-за границы на нас надавили и мы начинаем шататься или у нас по улицам кто-то начинает болтаться. Значит, есть и внутренние какие-то причины. Мы эти причины знаем, четко их определили и сделали соответствующие выводы, извлекли уроки из тех событий, чтобы не повторилось это снова. В Концепции национальной безопасности, которую мы приняли на Всебелорусском народном собрании мы закрепили термин «электоральный суверенитет». Речь идет о защите наших интересов, неотъемлемом праве проводить выборы и референдумы без оглядки на окрики и давление извне.