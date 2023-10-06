Лукашенко: бедного этого Трампа гоняют как собаку по Америке с одного суда в другой – вот вам демократия
Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой» (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.
После выборов 2020 года по понятным причинам есть у соотечественников некое опасение перед любыми, тем более новыми кампаниями. Не хотелось бы повторения. И его не будет заверил Игоря Тура и других неравнодушных белорусов Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это невозможно. И я, прежде всего я, и губернаторы, и другие – мы уже не пацаны. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Я думаю: ну фонды эти, ну демократия, Запад этот, опять под санкции попадем – ну ладно, сделаем демократично. И что? Нам спасибо сказали? Нам спасибо не сказали. А потом вместе с россиянами в одну лодку – бандиты. Как это они называли, что в Украине там воюем вместе?
– Соагрессоры.
Александр Лукашенко:
Да, соагрессоры мы. И загрузили. Потому что давно было определено. Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно подходить со своих позиций. Потому что мы увидели, что это за демократы. Слушайте, в Америке выборы чем закончились? Бедного этого Трампа гоняют как собаку по Америке с одного суда в другой. Уже там готовы посадить на 400 лет. Ему жить осталось 20-25 лет, а его на 400 хотят посадить. Вот вам демократия. Мы уже этого наелись, мы люди опытные, обучаемся как следует. Поэтому пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим, в том числе потому что есть вы. И за вас я несу персональную ответственность. Это самая большая нагрузка для меня – это вы. Я имею в виду те сторонники, которые сделали ставку на Президента. В том числе и силовики. Я за вас отвечаю, вы мои дети. Поэтому и я, и все мы никому не позволим страну раскачать. Это наша страна. Те, кто раскачивает, знают, к чему это приведет. Кричали, когда у нас 40 тысяч по максимуму в Минске собрались, из Бреста подъехали тысяч 10, на пике собрались, ай-ай-ай и в интернете это все раскручивали. Около миллиона человек – марш миллионов. Я, конечно, не злопамятный человек, но теперь вы попробуйте.
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