Лукашенко: бедного этого Трампа гоняют как собаку по Америке с одного суда в другой – вот вам демократия

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало. После выборов 2020 года по понятным причинам есть у соотечественников некое опасение перед любыми, тем более новыми кампаниями. Не хотелось бы повторения. И его не будет заверил Игоря Тура и других неравнодушных белорусов Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это невозможно. И я, прежде всего я, и губернаторы, и другие – мы уже не пацаны. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Я думаю: ну фонды эти, ну демократия, Запад этот, опять под санкции попадем – ну ладно, сделаем демократично. И что? Нам спасибо сказали? Нам спасибо не сказали. А потом вместе с россиянами в одну лодку – бандиты. Как это они называли, что в Украине там воюем вместе?

– Соагрессоры.