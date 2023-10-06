Лукашенко: «Украинские Вооруженные силы увязли в своём контрнаступлении». Что США требуют от Зеленского?

Новости Беларуси. Глава государства сегодня, 6 октября, посетил учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где подробно ознакомился с его «начинкой»‎ (и не только технической), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну, а после Президент ответил на вопросы журналистов. Их было немало.

Дмитрий Крят, главный редактор «Народной газеты» ИД «Беларусь сегодня»: Тут на днях Конгресс США принял временный бюджет. И в нем не нашлось места для военной помощи Украине. Как вы думаете, какой сигнал тем самым подает Вашингтон, что это означает для Киева?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте». Это уже во всех средствах массовой информации даже. Упрекают Владимира Александровича Зеленского, что он медленно наступает, успехов контрнаступ не принес. Поэтому это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев. Это первое. Второе, более глубинно, давно уже видно: они думали, что в результате контрнаступления как минимум освободят территории, которые сейчас являются территориями Российской Федерации. Вы в курсе дела. Не получилось с контрнаступлением, украинские Вооруженные силы увязли в своем контрнаступлении. Проблем, конечно, там хватает. Это же война.

Сейчас я могу сказать, это мое мнение: первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап и обозначили 4-8 недель. Что вот за эти 4-8 недель надо что-то на фронте сделать. Почему их американцы подталкивают и торопят? Я про европейцев уже не говорю, это отдельный разговор. Потому что и политическая ситуация, вы знаете, что авторитет властям и Байдену эта война не дает. Он и так по всем социологическим опросам проигрывает. А здесь надо же какая-то победа, надо что-то американцам положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Думаю, что это не получится, ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Александровича Зеленского.

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