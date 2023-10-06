Лукашенко: Зеленский ведёт себя абсолютно правильно, но понимает, что его кинули

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вот и мы, россияне, журналисты, все время говорим о том, что «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно, непорядочно Зеленский» и так далее. Я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно! Сейчас вам расскажу, в чем дело. Когда начиналась эта бойня, она готовилась с 2014 года, особенно после 2014 года, они создавали еще мощнее, эшелонированную оборону, полагая, что там россияне будут прежде всего наступать. И сами готовились к активной обороне. Затем (американцы, заметьте) в результате переговоров сказали Зеленскому: «Володя, будем воевать. Мы тебе сделаем все, роли распределены, ты будешь воевать до последнего украинца, мы мобилизуем все что можно в поддержку тебя, мы даем деньги, вооружение и прочее». То есть распределили роли. Зеленский, не будем его сейчас характеризовать, правильно он сделал или нет – видим, что неправильно. Подставил целое государство – богатое, крепкое. Согласился Зеленский. Что дальше происходит? Он до последнего украинца воюет, а они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают, что обещали. Или дают старье, это, естественно, нужно утилизировать все. Зеленский задает вопрос: как же так? Он не говорит, что мы же с вами договорились, но такие были договоренности. И Запад, и европейцы, и особенно американцы, этот коллективный Запад, они не выполняют договоренностей, которые дали Зеленскому.

Поэтому Владимир Александрович и говорит: «Негодяи (я образно говорю), почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет, от них требует. Правильно он поступает? Правильно! Договоренность была. Это глубинная вещь, чтобы вы понимали, почему Зеленский себя так ведет. Он ведет себя правильно. Но он понимает, что его кинули. Европа и Америка как бы ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа и умозаключений, а исходя из всех контактов, которые у меня лично были, не только у меня, а и у наших военных, госбезопасности. Европа воевать не хочет, не хочет, чтобы этот конфликт разрастался. Почему – потому что это в нашем доме. Американцы далеко, они думают, что отсидятся за Атлантикой, они далеко. Для них это, наверное, нагрузка приличная, но не такая. То, что им нужно там испытать, они испытывают. И таким образом, даже европейцы безумные, я женщин очень уважаю, но это звучит больше из женских уст, говорят о том, что это самая дешевая война. Потому что до последнего украинца воюют. Полмиллиона, даже больше уже погибших. В очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки готовы уже прихватить запад Украины. Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Вы же понимаете, у нас медленно запрягают, а потом быстро едут. Вот и Россия поехала. Поэтому сейчас надо остановиться, в противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом. Они уже с россиянами будут здороваться через западную границу. Там где-то, с румынами, словаками, венграми, поляками бешеными этими и так далее.