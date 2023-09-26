Савиных: «Воинственная риторика – это исключительно черта политических кругов, но никак не польского общества»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если мы возьмем народ Польши, то там никто не питает этих фантомных имперских амбиций. От простого поляка вы всегда можете услышать вопрос: зачем нам это нужно? Это касается не только «Восточных кресов Беларуси», это касается даже Галиции. Там люди не настроены на эти вещи. Второй момент, который важно отметить, это то, что польское общество тоже не приемлет войны. Воинственная риторика – это исключительно черта политических кругов, но никак не польского общества. Но есть одна проблема, польское общество серьезно обработано. Они действительно верят в угрозу с Востока. Им постоянно промывают мозги этим тезисом. Они просто запуганы. И как разбираться с этим вопросом, это обращение президента, это важный момент. Послать политический весомый сигнал о том, что нам ваша доля не нужна, ваша земля нам не нужна. Нам хватает своей. И это большая проблема. Мы немного переоценили мудрость польского истеблишмента. Они отказались от социалистического периода, они отринули его как негативный, увидев в нем только плохое, не увидев социального развития страны. Начали с чистого листа. А им посадили институты, которые не принимает польское общество, неолиберальные институты. У них сейчас страшный конфликт институтов и общества в целом. Как они будут выходить из этой ситуации, я просто не представляю.

Надежда Сасс, СТВ:

Есть ли выход из данной ситуации? Мне кажется, что когда так насильственно тебе навязывают неестественные для тебя модели развития, рано или поздно ты скажешь свое громкое нет.