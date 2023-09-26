Выборы и референдум в один день. Правда ли поляки пытаются сэкономить?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Одновременно с парламентскими выборами 15 октября в Польше пройдет Национальный референдум, инициатором которого стала правящая партия «Право и справедливость». На голосование вынесут четыре вопроса: принятие нелегальных иммигрантов в рамках программы ЕС, снос забора на польско-белорусской границе, продажа госпредприятий, повышение пенсионного возраста. А проведение референдума в день выборов премьер-министр объяснил простой экономией.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Могу подтвердить, что мы планируем провести в одно время, чтобы затраты были меньше. Проведение отдельных выборов и отдельного референдума несет за собой дополнительные расходы, а так расходы будут почти одинаковые.
Однако проведение референдума вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Мол, это лишь часть предвыборной кампании правящей партии. Оппозиция также обвинила «Право и справедливость» в попытке повлиять на решение избирателей в день выборов, обещая бойкотировать референдум.
Борис Будка, депутат, председатель парламентского клуба «Гражданская коалиция»:
Это не референдум, это просто предвыборная компания партии «Право и справедливость», которая таким образом избегает ее финансирования. Понятно, что ответы на эти вопросы уже давно известны, и самый главный вопрос, который встанет перед избирателями 15 октября, убирать или не убирать это плохое правительство. Это очень простой вопрос, мы вместе ответим на него 15 октября.
Стоит отметить, что помимо референдума отдельное место в подготовке к выборам отведено отношениям с Беларусью, которую политики из партии «Право и справедливость» представляют как угрозу. Именно поэтому один из ключевых вопросов – забор на границе двух стран. Для этого польские власти планомерно выдумывают и транслируют различные обвинения в адрес Беларуси. Чтобы наладить отношения между странами, ранее Александр Лукашенко заявил, что дал поручение премьер-министру Роману Головченко связаться с польской стороной. Однако Варшава оказалась в этом не заинтересована. В приоритете доказать обычным полякам целесообразность нахождения НАТО в стране. Какую бы цель сейчас ни преследовала правящая коалиция, многие эксперты сходятся в одном: сейчас Польша стоит на пороге войны за суверенитет и реальную демократию. И сейчас народ в праве сам решать, какие политические, экономические и социальные процессы приемлемы внутри государства и страны для обеспечения желаемого уровня и образа жизни.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы относитесь к проведению данного референдума в день выборов? И к тем вопросам, которые выносятся на референдум?
Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:
Немного поучиться у Швейцарии нам всем, наверное, надо. Там проводят референдум и без особого какого-то финансового апломба и прочего по любым вопросам, касающимся благосостояния народа. Здесь, естественно, что этот референдум будет частью предвыборной кампании, который может повлиять на результат. То есть лучше пиара не придумаешь.
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