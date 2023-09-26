Выборы и референдум в один день. Правда ли поляки пытаются сэкономить?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Одновременно с парламентскими выборами 15 октября в Польше пройдет Национальный референдум, инициатором которого стала правящая партия «Право и справедливость». На голосование вынесут четыре вопроса: принятие нелегальных иммигрантов в рамках программы ЕС, снос забора на польско-белорусской границе, продажа госпредприятий, повышение пенсионного возраста. А проведение референдума в день выборов премьер-министр объяснил простой экономией.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Могу подтвердить, что мы планируем провести в одно время, чтобы затраты были меньше. Проведение отдельных выборов и отдельного референдума несет за собой дополнительные расходы, а так расходы будут почти одинаковые. Однако проведение референдума вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Мол, это лишь часть предвыборной кампании правящей партии. Оппозиция также обвинила «Право и справедливость» в попытке повлиять на решение избирателей в день выборов, обещая бойкотировать референдум.