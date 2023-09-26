Поляки не хотят украинское зерно. Как долго продлится такая политика?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Недавние друзья стали врагами: напряжение между Киевом и Варшавой нарастает. Зеленский заявил, что некоторые друзья Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. Сегодня для Украины такие действия Польши – это нож в спину.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:

Дружба дружбой, а табачок врозь. Тут молодцы, они отстаивают интересы своих фермеров. Здесь немцам стоило бы поучиться, потому что у нас это решение невозможно было бы принять из-за таких ручных политиков. Он не может иначе. Может, и он бы поступил по-другому, но выборы на носу. И теперь не говорить, что хочет слышать народ, я думаю, что его оправдания перед Вашингтоном примерно так и звучат, что меня не изберут, дайте мне избраться, мы потом сядем и переговорим. Здесь стиль и характер поляков во внешней политике, внутренней в том числе, когда они играют на чувствах своего собственного народа, избирателей, делают это правильно, это заслуживает уважения. Но смогут ли отстоять эту позицию после выборов? Сейчас американцы тоже не заинтересованы в смене, они ослабят давление, но после выборов мы увидим совершенно другой диалог. Там на стол ляжет какая-то папочка с компроматами.