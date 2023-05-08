«Король голый!» Андрей Богодель о посылах при нападении дронов на Кремль

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Я согласен, нас отрезвляют, хотим мы или нет. Посмотрите, что произошло 3 мая в Москве. Мы относимся к тому, что это наши ближайшие братья. Москва для многих из нас еще та самая столица Советского Союза, никто не мог себе представить, что такое могло случиться. Это тоже проверка нас на прочность. Не только россиян, но и белорусов. С военной точки зрения применение БПЛА ничтожно, а вот с политической, с информационной – издержки глобальные. Что показали всему миру? Как это преподносится? Король голый! Хваленая система ПВО разрушилась. Ничего не существует, что может обеспечить безопасность государства. Но каждый военный понимает, что это неправда. Что сегодня более защищенного города, чем Златоглавая, в мире нет. Там создана многоэшелонная система противовоздушной обороны, которая способна бороться и с крылатыми ракетами, с баллистическими, ударной авиацией. Нашли какую-то лазейку, там применили.

Алена Сырова, СТВ:

Завтра на параде 9 Мая будет очень много глав зарубежных государств. Если бы это было небезопасно, наверное, их там бы не оказалось.

Андрей Богодель:

Вне всякого сомнения. Вы понимаете, какой посыл здесь? Говорится, что первый посыл – это Путину и его окружению, где бы вы ни находились, вы себя в безопасности чувствовать не будете. Даже в самом сердце Москвы, в Кремле, в центральном дворце. Второй посыл был адресован самому Зеленскому. Ему предлагается: что обещали, будьте добры выполнять, вы должны начать контрнаступление. Иначе те договоренности условные, которые были произведены, они не будут иметь абсолютно никакого веса. И мы можем еще раз так использовать. И тогда Россия будет вынуждена применить соответствующие средства по центрам принятия решений.

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