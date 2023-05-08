«Зачем нам увеличивать расходы на армию, если и так всё нормально?» Вот почему такое мнение белорусов ошибочное

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию. Кирилл Казаков, СТВ:

Хоть страна и не находится в глобальной опасности, но есть ощущение подтянутости внутри. Алена Сырова, СТВ:

Просто получается, что если глава государства ведет какую-то работу, связанную с геополитическим уровнем (не всегда эта работа публичная), то как-то у большинства складывается впечатление, что оно само собой как-то работает. Какую экономику вы просите дать? У нас же и так все замечательно. Зачем нам настраивать, убирать? Кирилл Казаков:

Почему мы говорим о 9 Мая, что его надо отвоевывать? Его действительно надо отвоевывать. Но Алена задает вопрос о том, что у всех ощущение, что у нас сложилось, все хорошо, что нам не надо отвоевывание. Если мы приходим к празднику, мы поставили красивые щиты, плакаты, повесили флаги, провели концерты, но чего-то, может, не хватает?

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Давайте говорить о том, что вы назвали цифру – 81 %, а это говорит о том, что мы очень много делаем по воспитанию наших патриотов. Даже в Конституции у нас есть, что патриотизм является долгом гражданина. Все верно, мы подчеркиваем, что нужно защищать. Я приведу пример 2018 года о Польше. В одной из частных бесед один профессор польский сказал, когда мы затронули тему сноса памятников советским солдатам: знаете 600 тысяч погибло, освобождая Польшу, потому что Красная армия и Сталин не считали людей – русская женщина нарожает. Мы с вами понимаем, что в 1944 году Красная армия была сильнейшей армией мира. В 1944 году Вермахт лежал на лопатках, его надо было лишь дожать. Поэтому мы должны это знать, об этом говорить и защищать. Мы можем много примеров привести, когда переписывают нашу историю. Например, у наших западных соседей до сих пор есть мечты по поводу «Кресов Всходних». В 2017 году у них на электричках была карта, где Западная Беларусь и Западная Украина входили в состав Речи Посполитой. Поэтому мы должны защищать. Даже у нас на законодательном уровне есть закон, в 2021 году принятый, о запрете реабилитации нацизма, где усиленная ответственность, начиная административной, заканчивая уголовной. Государство, на мой взгляд, делает достаточно хорошие шаги. Да, может быть, не до конца, может быть, есть направления совершенствования. Как бывший военный могу сказать, что может быть, 1,5 % ВВП – не совсем достаточно, чтобы выделять на силовые структуры. Может, нужно немножко увеличить. Потому что в польской армии идет речь об увеличении до 2028 года до 300 тысяч, 4 % от ВВП Алена Сырова:

Эти цифры, которые вы озвучили. Вам рядовой белорус скажет: зачем нам увеличивать расходы на армию, если и так все нормально? Игорь Гедич:

Второй вопрос Президента: готовы ли вы содержать свои вооруженные силы?

Кирилл Казаков:

Там не так, но смысл правильный – про безопасность. Игорь Гедич:

Наше общественное мнение, в принципе, с этим согласно, потому что не хочешь кормить чужого солдата – нужно кормить своего, поэтому в этом отношении нужно делать шаги. Почему наши люди немного успокоились? Потому что наша силовая составляющая действует достаточно эффективно. Это Гродно, Мачулищи. Можно анализировать и можно об этом сказать. Поэтому люди немного спокойно реагируют. Но, думаю, что они прекрасно понимают, если будет необходимость, будут предприняты определенные шаги. У Владимира Высоцкого есть стихотворение «Баллада о войне», там очень классная строка есть: «Правильные книжки, значит, ты читал». Я думаю, наше поколение правильные книжки читало. Думаю, мы должны передать и молодому поколению, чтобы правильные книжки читали.