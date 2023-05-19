Киркоров или Апачев. Какие российские артисты в итоге завоюют сердце публики?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.
Григорий Азаренок, СТВ:
А вы не боитесь, что, конечно, будет победа за нами, в спецоперации победит русский солдат, а потом то, что вы назвали Z-тусовкой, условно тусовка Филиппа Бедросовича вас разгонит, раздавит, потому что она финансово и кулуарно мощнее? Нет такого ощущения?
Екатерина Агранович, продюсер:
Это все инерция просто. Все, что сейчас есть, это инерция. Всегда 10 % активного меньшинства навяжут свою волю. Плохо, что мы активное меньшинство, но я думаю, что все это переменится. Оно уже меняется, просто потихоньку. Это отживающий себя рынок, на мой взгляд. Он становится все меньше и меньше. Такие концерты запрещаются, сюда не приходят, рынок рекламы сужается. Мы же еще в экономически интересные времена живем. Я думаю, это будет одно время сосуществовать все вместе, недолго время будет только Z-тусовка, а потом еще что-то новое появится. И эту тусовку вытеснят, все идет и развивается.
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