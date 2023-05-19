Киркоров или Апачев. Какие российские артисты в итоге завоюют сердце публики?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.

Григорий Азаренок, СТВ:

А вы не боитесь, что, конечно, будет победа за нами, в спецоперации победит русский солдат, а потом то, что вы назвали Z-тусовкой, условно тусовка Филиппа Бедросовича вас разгонит, раздавит, потому что она финансово и кулуарно мощнее? Нет такого ощущения?