«Показали человека, который столкнулся с новой действительностью». Поговорили с создателями сериала «Мобилизация»

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.

Екатерина Агранович, продюсер:

Потому что это единственное, что нас в реальности волнует. Меня по крайней мере.

Владимир Агранович, режиссер:

Творчество – это же рефлексия на реальность. О чем говорить? Меня, наоборот, смущают абстрактные проекты. Как будто они все были сняты и сделаны до 24 февраля. Я понимаю, нужны проекты отдыхающие. С того же фронта приехал вечером домой и расслабился с каким-то абстрактным сериалом. Но если речь идет про творчество, которое должно создаваться после 24 февраля, это должно быть что-то, чтобы как-то отражало действительность. Мы пока не показывали историю военного, мы показали гражданского человека, который столкнулся с новой действительностью и пытается в ней разобраться как может.

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