«Мы не на коммерцию работаем». Почему белорусская система образования и воспитания детей лучше западной?

Андрей Лазуткин, политолог:

На Западе появились молодежные субкультуры, которые приходили к нам в 90-е, в Союзе даже было что-то похожее в 80-х. Откуда все это берется? На Западе есть понятие коммерции, то есть ваш ребенок – это, по сути, объект для потребления. Что ему надо продать? Кожаную куртку, заклепки, сережки, кольцо в нос, диск музыкальный. Вот это целый был рынок коммерческой субкультуры детской, которая на Западе цвела и пахла. Потом это все пришло к нам, когда у нас дети покупали жвачки, покемонов. Вот эта детская мода – это механизм зарабатывания миллионов долларов на Западе. Поэтому ребенок – это не просто человек, который учится воевать, как батя, в Ираке, ничего подобного, то есть на нем сначала заработают деньги те, кто может, а потом его еще использует государственная машина, если он пойдет в силовые структуры американские.

Поэтому мы гуманное государство, мы не на коммерцию работаем, мы детей пытаемся социализировать, учить их общаться, учить их выполнять совместные коллективные задачи, чтобы они тоже понимали, какой смысл в этом всем. Потому что есть учитель, есть авторитет в классе, какой-то ребенок более-менее толковый, есть еще группа вокруг него, есть еще пионерская организация, которая должна самых активных и интересных детей вместе группировать. Поэтому первая ступенька для какой-то социальной деятельности, которая ориентирована на другую, на общество наше, она ребенку предоставляется. Дальше уже в вузе будет интереснее, там будет определенная тусовка профессиональная, там будет БРСМ, который тоже выполняет политические задачи. И вот так человек проходит по лесенке, к 25 годам, когда он становится молодым специалистом, а потом уже и отцом, когда у него семья появляется, это, по сути, должен быть подготовленный человек молодой. Мы три года уже работаем, если мы годика три еще поработаем, то это все мы увидим на практике, потому что политика воспитательная дает плоды.

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