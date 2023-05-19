Немцы отказываются от всего российского с наводки Америки. Какие рычаги влияния и давления есть у США?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.

Андрей Лазуткин, политолог:

Американцы прекрасно на это делают ставку. Они сегодня поддерживают Шольца и его, мягко говоря, дурацкие инициативы, они отказались уже от всего, что можно было получить из России, сегодня речь идет уже об отказе от урана российского.

Григорий Азаренок, СТВ:

А какие рычаги влияния и давления? Например, на канцлера и правительство Германии. У вас же вся экономическая власть в стране.

Андрей Лазуткин:

Представьте, 1945 год, танки уже стоят на Эльбе, война закончилась, что дальше? Надо создавать экономику Германии. Из чего ее создавать? Из банковской системы. То есть все деньги, которые появились в этой разрушенной Германии, были американскими, эти деньги сформировали немецкие банки, а банки уже кредитовали промышленность германскую. Получается, что американцы как бы с нуля купили все это государство. И если завтра американцы скажут банкам: «Так, выводим все бабки из этой Германии, то Германия просто рухнет». То есть вы построили государство мощное, экономическое, которое делает классные мерседесы, но которое стоит при этом на очень взрывоопасном фундаменте. При желании американцы могут этот фундамент из-под вас достать. Вот это ключ к разгадке этого вопроса.

Война для чего велась? Чтобы вообще уничтожить промышленный потенциал Германии. Потому что когда у вас что-то есть, вы еще можете как-то брыкаться, когда с одной стороны пошли русские, а с другой союзники, они же там целые города сжигали без всякой необходимости. Это же они тоже били по промышленным центрам, они уничтожали эту базу. Был сначала «План Моргентау», создать сельское хозяйство, типа Украины, аграрная сверхдержава. Вот выращивайте пшеницу, дорогие немцы. Но Сталин сказал, что нет, мы сделаем ГДР, которая будет промышленной зоной.

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