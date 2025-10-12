Новый формат СНГ! Какие предложения озвучил Лукашенко? Итоги саммита в Душанбе
Есть ли будущее у СНГ и почему нужно переходить к реальным действиям? Эти вопросы обсуждали в конце недели в Душанбе на саммите Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это, пожалуй, самое большое и самое известное объединение на постсоветском пространстве, от которого со временем откололись Грузия (и посмотрите, что там сейчас происходит, протесты, одна за одной попытки госпереворота, спокойно жить им не дают), чуть позже и Украина (в этом случае без комментариев). Киев ждет «Томагавки» из США, чтобы развернуть их против России.
Конечно, СНГ – это не панацея, и никто так в Содружестве не считает, проблем хватает, в частности наш Президент всегда о них говорит и призывает к конструктиву, но СНГ – это как семья, где общие ценности, один понятный язык и полное принятие. Та же Армения за столом переговоров, и этим многое сказано. Путин с Алиевым не бросали косые взгляды друг на друга, а нашли в себе силы и обсудили болезненный вопрос, который навис над странами как дамоклов меч. В итоге разобрались, и в присутствии прессы, но не только на камеру, пожали друг другу руки. Конфликт исчерпан. В этом и есть суть СНГ. Объединяющая сила.
У белорусского лидера, кстати, отношения складываются хорошо или очень хорошо со всеми, кто прилетел в Душанбе. За что Лукашенко даже критикуют, мол, как ему удается сразу усидеть на всех стульях. Странно, конечно. Для политика это ценное качество и базовый минимум. Жаль, что не все этим пользуются. А что касается стульев, то во Дворце Нации, где проходил саммит, от интерьеров действительно было глаз не оторвать. Дорого-богато. Впечатление производит. Дворец Нации признан одним из самых красивых президентских дворцов мира, и это, безусловно, заслуженно.
Но вернемся к СНГ и его внутреннему состоянию, которое нуждается в ремонте. Не капитальном, конечно, но улучшения пошли бы на пользу всем. С конкретными инициативами выступил наш Президент, сделав упор на экономику, это основа, и предложив наконец покончить с декларациями и перейти к делу. Время идет. Мир меняется, и не в лучшую сторону. А СНГ еще с самого начала на Западе как кость в горле, и хватку не собираются сбавлять.
Как самосохраниться и не потерять друг друга в эти непростые времена, что предлагают браться по Содружеству и лично белорусский Президент, за саммитом следил наш политобозреватель Евгений Пустовой.
Приветствие на белорусском. Сразу два ковра. Белый на красном. Встреча премьер-министром Таджикистана у трапа самолета. Все на высоте. Даже съемка. Операторы на крыше аэровокзала.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В саммите принимают участие все лидеры государств Содружества. Эмомали Рахмон решил удивить своих коллег сразу в аэропорту – настоящая оранжерея геральдики. На композицию белорусского флага ушли тысячи роз. А вот орнамент выложить так не удалось, поэтому использовали принт.
В месте размещения вокруг горы природные, и горы арбузов и дынь, и парк с лесом роз. Эти детали всегда интересны зрителю. Как общались между собой Путин и Алиев? Сядет ли Алиев рядов с Пашиняном? Кормили ли на саммите пловом? Обсуждали даже празднование прошедших накануне дней рождения Рахмона и Путина.
Владимир Путин, Президент России:
Почему с военными, мне кажется, понятно: потому что судьба России в значительной степени – она всегда исключительно в руках народа России, но сейчас на переднем плане, на фронте, в прямом и переносном смысле этого слова, находятся наши военные.
В коммюнике этого саммита исторические решения. А самым ярким моментом стали инициативы нашего лидера. Хотя это не новость, а скорее привычное положение дел. Нынешний мейнстрим СНГ – это предложения Лукашенко. Читайте здесь.
В итоговых документах этого саммита слышны посылы Лукашенко. В Душанбе принята Декларация энергетической безопасности. А это давнишнее предложение Лукашенко. Правда, и на этот раз Первый не без основания съязвил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это только декларация, пора уже от декларации переходить к делу.
Это касается деятельности всей организации. Очередные политические лайфхаки от Лукашенко. Четыре шага на пути укрепления Содружества. Безопасность, экономика, международное позиционирование, но при этом сохранение культурного разнообразия.
Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (Казахстан):
Подписано около 19 многосторонних соглашений, документов в рамках этого саммита. И огромное внимание, в первую очередь по инициативе лидера Беларуси Александра Лукашенко, было уделено формированию, скажем так, вопросов безопасности.
СНГ до сих пор называют амбициозным проектом Кремля, мол, через эту интеграцию Москва доказывает свою геополитическую состоятельность. Беларусь СНГ рассматривает и преобразовывает как в глобальный центр силы в интересах наших государств. Именно глобальный.
Лукашенко на саммите СНГ: абсолютный приоритет – это сохранение мира на пространстве Содружества. Подробности.
В провинциальную площадку СНГ пытались превратить те, кто развалил СССР, это был образный вариант расхода по национальным квартирам с обрезанными коммуникациями. Но в планы вмешались национально ориентированные лидеры Лукашенко и Назарбаев. А затем Путин начал вторить о значимой миссии Содружества. Сейчас СНГ – это геополитическая реальность.
Столица нынешнего саммита Содружества – осенний Душанбе – расцвел от количества цветов, 2 млн. Можно говорить и о новом расцвете СНГ.
Постковидный мир сбросил маски, и понятно теперь, кто на политической арене чего стоит. СНГ с плюсом и ШОС в наблюдателях нашей организации. Да, и уже сомневающаяся Армения перестала присматриваться, куда выгоднее встать. Выбор очевиден.
Президентского юмора и милых улыбок на саммите было много. За кадром, конечно, переговоры в более строгих тонах. И времени затянувшегося узкого состава не хватило лидерам для общения тет-а-тет. Продолжили после торжественного приема. Повестка глобальная.
Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС:
СНГ действительно шагнуло в новую эпоху, потому что, кроме интересов постсоветских стран, постсоветского пространства, для нас сейчас интересы интеграции в Большой Евразии. И получается, что где-то это успешно делать в формате ЕАЭС, а где-то это более удачно делать в формате того же СНГ и большого евразийского партнерства.
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