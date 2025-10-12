Есть ли будущее у СНГ и почему нужно переходить к реальным действиям? Эти вопросы обсуждали в конце недели в Душанбе на саммите Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это, пожалуй, самое большое и самое известное объединение на постсоветском пространстве, от которого со временем откололись Грузия (и посмотрите, что там сейчас происходит, протесты, одна за одной попытки госпереворота, спокойно жить им не дают), чуть позже и Украина (в этом случае без комментариев). Киев ждет «Томагавки» из США, чтобы развернуть их против России.

Конечно, СНГ – это не панацея, и никто так в Содружестве не считает, проблем хватает, в частности наш Президент всегда о них говорит и призывает к конструктиву, но СНГ – это как семья, где общие ценности, один понятный язык и полное принятие. Та же Армения за столом переговоров, и этим многое сказано. Путин с Алиевым не бросали косые взгляды друг на друга, а нашли в себе силы и обсудили болезненный вопрос, который навис над странами как дамоклов меч. В итоге разобрались, и в присутствии прессы, но не только на камеру, пожали друг другу руки. Конфликт исчерпан. В этом и есть суть СНГ. Объединяющая сила.

У белорусского лидера, кстати, отношения складываются хорошо или очень хорошо со всеми, кто прилетел в Душанбе. За что Лукашенко даже критикуют, мол, как ему удается сразу усидеть на всех стульях. Странно, конечно. Для политика это ценное качество и базовый минимум. Жаль, что не все этим пользуются. А что касается стульев, то во Дворце Нации, где проходил саммит, от интерьеров действительно было глаз не оторвать. Дорого-богато. Впечатление производит. Дворец Нации признан одним из самых красивых президентских дворцов мира, и это, безусловно, заслуженно.

Но вернемся к СНГ и его внутреннему состоянию, которое нуждается в ремонте. Не капитальном, конечно, но улучшения пошли бы на пользу всем. С конкретными инициативами выступил наш Президент, сделав упор на экономику, это основа, и предложив наконец покончить с декларациями и перейти к делу. Время идет. Мир меняется, и не в лучшую сторону. А СНГ еще с самого начала на Западе как кость в горле, и хватку не собираются сбавлять.