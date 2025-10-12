Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи с Днём независимости

Александр Лукашенко видит необходимость в скорейшей реализации договоренностей и проектов с Экваториальной Гвинеей. Об этом сказано в поздравлении белорусского лидера Президенту этой страны с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подтвердил, что Минск рассматривает взаимодействие с Малабо как важное и перспективное направление. Сегодня необходимо поскорее осуществить достигнутые договоренности и начать реализацию в полном объеме проектов, предусмотренных дорожной картой, подчеркнул Президент Беларуси.