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Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи с Днём независимости

12 октября 2025 13:36
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Александр Лукашенко видит необходимость в скорейшей реализации договоренностей и проектов с Экваториальной Гвинеей. Об этом сказано в поздравлении белорусского лидера Президенту этой страны с Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи с Днём независимости-2

Глава государства подтвердил, что Минск рассматривает взаимодействие с Малабо как важное и перспективное направление. Сегодня необходимо поскорее осуществить достигнутые договоренности и начать реализацию в полном объеме проектов, предусмотренных дорожной картой, подчеркнул Президент Беларуси.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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