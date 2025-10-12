Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи с Днём независимости

Лукашенко рассказал, кто тормозит мирный процесс по Украине: проблема не в России, США или ЕС

«Действовать надо срочно, потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю, фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства», – уверен Лукашенко.