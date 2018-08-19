Как обходиться с коррупционерами, строить отношения с Россией и оценивать работу нового правительства? Мнение Александра Лукашенко

Новости Беларуси. После рабочей поездки Президента информационное пространство кипело всю неделю. Яркие заголовки манили сенсациями, пар выпускали в комментариях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко: «Никакой разнос, никакие чистки Президенту не выгодны» Еще одно мнение и прямой намек на предстоящие выборы. Вердикт комментаторы вынесли, не сомневаясь: «Популизм в чистом виде». Вот только досрочная избирательная кампания – не то, о чем стоит сегодня беспокоиться: до часа Х еще достаточно времени. Ответы ищите в Конституции.

Александр Лукашенко: У нас нет необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм Еще одно жесткое требование главы государства – работать на совесть. И это не сиюминутная прихоть, не желание сделать себе имя – Александр Лукашенко и так опытный политик и в рекламе не нуждается. Чтобы заработать положительную оценку, правительство в первую очередь должно заботиться о благосостоянии людей. Прошлое руководство, как мы помним, в Орше наработало только на двойку с минусом.

Румас: Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы правительства Показать товар лицом, спрятав за красивыми фасадами разруху – такой метод хозяйствования в стране не пройдет. Что касается наведения порядка, то эта тема и вовсе не требует объяснений. Что в этом плохого?

Александр Лукашенко: «Неприемлемо только одно: если наводят лоск с той стороны, откуда подъедет Президент» Звучали в комментариях и рекомендации Президенту жестче обходиться с коррупционерами. Но жестче – не значит справедливее. В Беларуси всё исключительно по закону, коррупционерам места не найдется.

Александр Лукашенко: «Виновные сядут, но в стране должен быть закон. И все должно быть по закону» Неиссякаемая тема для разговоров – отношения с самым близким восточным соседом и союзником по интеграционным объединениям. Россия – ключевой торгово-экономический партнер, но отношения между странами – благодатная почва для сплетен и спекуляций. К тому же Александр Лукашенко и Владимир Путин, пожалуй, самые обсуждаемые политические персоны.