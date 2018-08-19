Олег Гайдукевич о кадровых назначениях в правительстве: «Люди ждали этого решения, и Президент их услышал»

Новости Беларуси. Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси, прокомментировал кадровые решения Президента касательно назначения нового руководства правительства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя либерально-демократической партии Беларуси:

В изменении экономической ситуации в мире нужны молодые кадры, которые разбираются в ситуации, люди, которые способны принимать нестандартные решения, которые способны работать 24 часа в сутки, которые могут руководить по-новому. Вот что нам нужно. И Президент это сделал. Не побоялся назначить молодых людей, при этом опытных людей. Ведь они, несмотря на молодость относительную, – это люди, которые имеют опыт и доказали свою состоятельность на прежних местах работы. Люди ждали этого решения, и Президент их услышал.