«Это люди не случайные». Политолог Алексей Дзермант о новом составе руководства правительства

Новости Беларуси. Итак, Президент назначил новое руководство правительства. Исходя из того, что известно о тех, кто возглавил Совмин, вывод однозначен: случайных людей нет, все прошли не одну ступень госслужбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

То, что состав правительства достаточно молодой, говорит о том, что требуется новая энергия. Конечно, прежде всего надо обратиться на сферу финансов, банковскую сферу (новый премьер – выходец оттуда, очень известный профессионал в этой сфере). Я думаю, поэтому там пойдет своя динамика.

Второе – конечно, новые назначенцы – профессионалы каждый в своей области, то есть это люди не случайные. Они знают проблемные узкие места, на которые надо прежде всего обратить внимание. В ситуации сложной, когда видим кризисные явления в России, на Западе, наша экономика осталась на плаву. Нельзя просто делать то, что делали раньше – нужны какие-то нестандартные решения, нужны новые знания, которыми эти управленцы обладают.

Самое главное – удержать на плаву тот вектор развития, те направления развития, которые были обозначены и в программе президентской и вообще в нашей агроэкономической политике.