Как долго будет продолжаться палестино-израильский конфликт? Прогнозами поделились эксперты
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Эта война надолго?
Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Все зависит от того, какие сейчас будет меры предпринимать израильское руководство. В принципе, министр обороны Израиля в минувшую субботу заявил о том, что война надолго. Они сами это признали. Видимо, они опираются на определенные данные, которые поступают от «Моссада», от ЦАХАЛа и прочих структур, которые напрямую занимаются данным аспектом. В принципе, хамасовцы очень серьезно вооружены. Это для многих стало ударом и шоком, а для некоторых и нет вовсе. Но тем не менее считается, что эта война может продлиться еще недели две. Во всяком случае так заявляют очень многие политологи, аналитики, специализирующиеся по этому региону.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Я думаю, что, несмотря на все громкие заявления и угрозы, которые особенно активно звучат с израильской стороны, мы все помним заявление министра обороны Израиля, который заявил, что с лица земли Газа будет сметена. Я думаю, что обычно такие горячие фазы обострения палестино-израильского конфликта не шли очень долго. Поэтому на сей раз, может быть, в силу неожиданности удара, серьезных результатов и итогов, возможно, эта фаза конфликта затянется больше, чем это было обычно.
Надежда Сасс:
Не так давно мы говорили о ситуации, которая связана с Косово, о Нагорном Карабахе. Уже полтора года говорим об Украине, это все-таки локальные конфликты. То, что сегодня происходит на Святой Земле – это глобальный конфликт, это религиозная война. Согласны ли вы со мной?
Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской партии «Держава»:
Безусловно, да, есть столкновения таких центров силы, как Китая, Российской Федерации, Соединенных Штатов, коллективного арабского мира. Но если смотреть ближе к сути, то я бы не стал делать выводы о том, что это быстро закончится, потому что группировки палестинские, в том числе ХАМАС, десятилетиями снабжали оружием. Палестинские группировки прекрасно понимали, что Израиль будет наносить очень жестокие бомбовые удары и, скорее всего, проведет наземную операцию после такого серьезного рейда на израильскую территорию. Поэтому мне все-таки кажется, что просто израильскую армию заманивают в сектор Газа, понимая, что израильская армия не готова. Именно поэтому на первых этапах мы слышали заявления о том, что военная операция наземная начнется в течение 24-48 часов, но уже прошла практически неделя, и ЦАХАЛ даже еще и не думает начинать. А это говорит о том, что все-таки есть все риски того, что ЦАХАЛ может в секторе Газа встретить настолько жестокое сопротивление, что просто банально военные к нему не будут готовы, и это просто превратится в кровавую бойню. Израиль понесет очень серьезные потери.
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