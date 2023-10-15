Как долго будет продолжаться палестино-израильский конфликт? Прогнозами поделились эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Эта война надолго?

Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Все зависит от того, какие сейчас будет меры предпринимать израильское руководство. В принципе, министр обороны Израиля в минувшую субботу заявил о том, что война надолго. Они сами это признали. Видимо, они опираются на определенные данные, которые поступают от «Моссада», от ЦАХАЛа и прочих структур, которые напрямую занимаются данным аспектом. В принципе, хамасовцы очень серьезно вооружены. Это для многих стало ударом и шоком, а для некоторых и нет вовсе. Но тем не менее считается, что эта война может продлиться еще недели две. Во всяком случае так заявляют очень многие политологи, аналитики, специализирующиеся по этому региону.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Я думаю, что, несмотря на все громкие заявления и угрозы, которые особенно активно звучат с израильской стороны, мы все помним заявление министра обороны Израиля, который заявил, что с лица земли Газа будет сметена. Я думаю, что обычно такие горячие фазы обострения палестино-израильского конфликта не шли очень долго. Поэтому на сей раз, может быть, в силу неожиданности удара, серьезных результатов и итогов, возможно, эта фаза конфликта затянется больше, чем это было обычно. Надежда Сасс:

Не так давно мы говорили о ситуации, которая связана с Косово, о Нагорном Карабахе. Уже полтора года говорим об Украине, это все-таки локальные конфликты. То, что сегодня происходит на Святой Земле – это глобальный конфликт, это религиозная война. Согласны ли вы со мной?