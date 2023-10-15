Какие стороны приняли страны в палестино-израильской войне? Рассказал Фархад Ибрагимов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Давайте обратим внимание на карту боевых действий. Кто ключевые союзники Палестины? Кто может прийти на помощь? И кто поддержит Израиль? Потому что в любом случае данный конфликт имеет очень многих игроков, заинтересованных в происходящем.

Фархад Ибрагимов, политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Надо сказать, что в этот раз все очень неоднозначно. Если мы говорим про союзников Палестины, то однозначно страна, которая будет поддерживать и сектор Газа в целом – это Иран. Иранцы открыто заявили о том, что они готовы прийти на помощь. Это, конечно же, ливанская «Хезболла», которая спонсируется Ираном. Это, конечно же, ряд мусульманских держав, которые готовы оказать помощь палестинцам.

Однако и там есть определенная разрозненность. Возникла поляризация в ряде монархий Залива. В частности, Объеденные Арабские Эмираты заявили о том, что они не поддерживают нападение ХАМАС на Израиль. Считают, что если уж ХАМАС начинает войну против Израиля, то пусть воюет против солдат, а не против мирных жителей. Но есть позиция Саудовской Аравии, которая заявила, что она готова прийти на помощь. Но опять же, это все очень будет выглядеть аморфно.

Железобетонную поддержку Палестине окажет сегодня только Иран, частично Турция и Катар, которые продолжают подпитывать, финансировать ХАМАС. И в целом они от этой идеи не отстанут. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что идеология, которую они сформировали на протяжении многих десятилетий вокруг палестино-израильского конфликта, должна быть живучей.