Исламский терроризм – это тоже дело рук США? Разбираемся с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Если вернемся на 20 лет назад, в какой-то момент после событий 11 сентября для всего мирового сообщества главной угрозой был исламский терроризм. На самом-то деле за последнее время мы об этом подзабыли.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Это было черное крыло той самой глобализации. Та глобализация была вестернизацией по-американски: всех стереть и избавить от идентичности, а дальше вплоть до того, что избавить и от половой идентичности, от любой. Это с одной стороны. Но уконтрапупить так мир, где традиционная религия – ислам, было невозможно. Для того чтобы это сделать, нужно было применить некие методики. И была применена методика архаизации. Такой усиленной архаизации, invention of tradition (придумывание традиций). На свет появился тот самый салафизм. Я помню первое поколение моджахедов в Афганистане. Это были другие моджахеды, потом пришли другие люди. Их сразу стали форматировать на Западе. То есть в определенном смысле слова, пусть никого не удивляет, в интернете есть фотография аль-Багдади с покойным Маккейном. Это было орудие той же западной глобализации. В этом регионе, где распространен ислам. Оно идет на спад. Когда это стало понятно? После того как в Египте победил Ас-Сиси братьев-мусульман прежнего президента Мурси, который «скинул» Мубарака, старейшего президента Египта. Когда это произошло, я поняла, что эта энергия радикального ислама пошла на спад. И она будет идти на спад. Даже те политические процессы, которые мы сейчас обсуждали, – уже все это становится неактуальным. Надежда Сасс:

Вадим Францевич, а вам как кажется? Не похоже ли это на определенного джинна, которого США выпускают в необходимых для себя ситуациях?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Так и есть. У них есть такая концепция. Это же касается не только исламизма. Хотя я согласен, что не должны использовать термин «исламский терроризм», это неправильный термин. Ислам в классическом понимании – это то, как его трактует университет в Каире Аль-Азхар. Или Аятолла для шиитов, условно говоря. Вот это ислам. А это все маргинализированные секты, которые пытаются трактовать ислам вопреки основному религиозному течению. Так к ним относятся исламские духовные лидеры, допустим, в Российской Федерации. Каринэ Геворгян:

Напомню, что это движение в самом начале заявляло о том, что пойдет в Саудовскую Аравию и вдребезги разнесет Мекку и Медину. Потому что они считают традиционных мусульман идолопоклонниками. Аж до такого радикализма. Вадим Гигин:

И взорвут аль-Каабу. Как раз знаменитая аль-Кааба для них – символ идолопоклонничества.

Вадим Гигин:

Это же не только этот псевдоисламизм американцы используют. Фашизм, фашистскую диктатуру – это излюбленная методика. Вспомните, в той же Латинской Америке, когда они делали на это ставку. Это любые диктаторские режимы. Это мафия, терроризм управляемый, мафиозные структуры, фашистские организации. Почему мы сейчас говорим о том, что американцы поддерживают неонацистский режим в Украине? Доказательств этому столько, что глупо отрицать. Это одна из тех же самых методик, которые они применяют на Ближнем Востоке. Я не совсем согласен, что это управляемый хаос. Они, как мне кажется, в силу и ослабления аналитических центров не только в Европе, но и в США, не до конца просчитывают последствия того, что будет. Они рассчитывают на короткий период, максимум средний. То, что это через 10-15 лет выльется в проблему в том числе и для них… Беседуя с их некоторыми аналитиками и политиками, мы еще в 2021 году, накануне СВО, это обсуждали. Не конкретно Ближний Восток – скорее, наш регион. Они говорят: это будет проблема следующей администрации. Понимаете, какой расчет? Четыре года, максимум восемь, а дальше это проблема другой администрации.

Каринэ Геворгян:

Там есть один момент, очень любопытный. В свое время Буш-младший распустил все агентурные сети на Ближнем и Среднем Востоке, считая, что современными информационными технологиями можно все закрыть. Вадим Гигин:

Так же, как они поступили с советологами. Можно сказать, что они успешны на постсоветском пространстве, но они же не просчитали Путина, Лукашенко. Они же не выстроили такую удобную модель, которая бы позволила в условиях кризиса Советского Союза, как они говорят, самого страшного кризиса, когда Россия оказалась ослаблена, как не была ослаблена никогда, даже в 1917 году. Они же не просчитали, что произойдет это возрождение, возврат и обновление тех самых тезисов, которые они сейчас обозначают как «русский мир», или «новая Российская империя», или «путинская Россия». Они же это не смогли предвидеть – значит, это говорит о слабости их аналитики. Вместе с тем нужно понимать, что противник все равно достаточно серьезный. Они будут бороться за свою гегемонию всеми средствами, в том числе делая ставку наиболее радикальную, даже антизападные движения, стремясь их максимально локализовать на Ближнем и Среднем Востоке.