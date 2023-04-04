Лариса Бельская: резолюция ЕС в отношении Беларуси – это реванш за провал цветной революции

Инициированная ЕС резолюция в отношении Беларуси – это реванш за провал цветной революции. Об этом заявила постоянный представитель нашей страны при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам постпреда, Беларусь отвергает этот документ, поскольку он никак не связан с правами человека, а является оружием гибридной войны. Его положения нарушают Устав ООН и целый ряд ключевых решений Генеральной ассамблеи организации. Многие западные страны, которые инициировали незаконные санкции и поддерживают экстремистскую деятельность против Беларуси и ее народа, сами весьма далеки от образца в соблюдении прав человека. В нашей же стране обеспечены все базовые права: на жизнь и безопасность, на бесплатные и доступные образование и медицину, на труд и защиту в случае болезни. Беларусь во главу угла ставит сохранение суверенитета и независимости, стремление к сохранению мира, созидание во благо будущего и социальную справедливость. Это, как сказал Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту, наши демократические ценности! И мы будем продолжать их отстаивать.