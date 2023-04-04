Каринэ Геворгян: «Разворот на Восток». Беларусь и Россия не флюгеры, чтобы куда-то разворачиваться

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Проанализировав последние события, можно с уверенностью сказать, что санкционная политика провалилась, потому как произошло достаточно оперативное переориентирование на другие рынки.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Я все-таки эксперт, поэтому всегда осторожно отношусь к плакатным заявлениям, типа «разворот на Восток», «санкционная политика развалилась». Это не критика в ваш адрес. Просто я хочу сказать, что ни Беларусь, ни Россия не являются флюгерами, чтобы куда-то разворачиваться. Причем мы видим, что, укрепляя собственную безопасность, мы становимся осью мира и для этих, более южных, стран, для которых мы можем стать гарантом безопасности, будучи ядерной державой. Все же Китай находится слишком на Дальнем Востоке. Здесь осложнены коммуникации. А сейчас, простраивая коммуникацию Север-Юг, мы совершенно очевидно можем обеспечить безопасность всех стран Ближнего и Среднего Востока и выше экватора, северную часть Африки. Я напомню, что Россия, Иран и Китай, но чаще Россия и Иран, проводят военно-морские учения как раз вблизи Ормузского пролива в Индийском океане. Что касается американских баз, мне представляется, что они будут вынуждены уйти еще и по причине кадрового голода. Это большая проблема для них.

Каринэ Геворгян:

А вот с базы Диего-Гарсия в Индийском океане они не уйдут, потому что, безусловно, они будут укреплять AUKUS, проводить индустриализацию Австралии. У них уже сейчас, можно сказать, на Западе, как бы они ни врали нам в глаза, началась борьба за это американское наследство на глобусе. Потому что ситуация очень критичная. Нужно учитывать все факторы. Экономика зашла в тупик, финансовая сфера зашла в тупик. Тут ты либо хочешь, как европейцы или европейские лидеры, лечь в могилу ради того, чтобы Америка продержалась еще три дня. А кто не хочет, тот позволяет себе осторожный праздник непослушания. И этот праздник непослушания усиливается на наших глазах. Это не значит, что мы разлюбим европейскую историю и культуру, искусство. Это не разворот. Мы, наоборот, больше осознаем, какие мы, какой у нас потенциал, сила, возможности, обаяние, если хотите. Более того, в наших вузах наверняка востоковедные отделения будут более привлекательными для студентов. Понимание и знание стран, которые Запад воспринимал как статичные, застывшие и все время рассматривал как свою добычу, у нас иное. Это вполне отчасти вестернизированные страны. Вопрос, насколько. Это отдельная тема и очень интересная.