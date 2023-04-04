Каринэ Геворгян: «Разворот на Восток». Беларусь и Россия не флюгеры, чтобы куда-то разворачиваться
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Проанализировав последние события, можно с уверенностью сказать, что санкционная политика провалилась, потому как произошло достаточно оперативное переориентирование на другие рынки.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Я все-таки эксперт, поэтому всегда осторожно отношусь к плакатным заявлениям, типа «разворот на Восток», «санкционная политика развалилась». Это не критика в ваш адрес. Просто я хочу сказать, что ни Беларусь, ни Россия не являются флюгерами, чтобы куда-то разворачиваться. Причем мы видим, что, укрепляя собственную безопасность, мы становимся осью мира и для этих, более южных, стран, для которых мы можем стать гарантом безопасности, будучи ядерной державой. Все же Китай находится слишком на Дальнем Востоке. Здесь осложнены коммуникации. А сейчас, простраивая коммуникацию Север-Юг, мы совершенно очевидно можем обеспечить безопасность всех стран Ближнего и Среднего Востока и выше экватора, северную часть Африки. Я напомню, что Россия, Иран и Китай, но чаще Россия и Иран, проводят военно-морские учения как раз вблизи Ормузского пролива в Индийском океане. Что касается американских баз, мне представляется, что они будут вынуждены уйти еще и по причине кадрового голода. Это большая проблема для них.
Каринэ Геворгян:
А вот с базы Диего-Гарсия в Индийском океане они не уйдут, потому что, безусловно, они будут укреплять AUKUS, проводить индустриализацию Австралии. У них уже сейчас, можно сказать, на Западе, как бы они ни врали нам в глаза, началась борьба за это американское наследство на глобусе. Потому что ситуация очень критичная. Нужно учитывать все факторы. Экономика зашла в тупик, финансовая сфера зашла в тупик. Тут ты либо хочешь, как европейцы или европейские лидеры, лечь в могилу ради того, чтобы Америка продержалась еще три дня. А кто не хочет, тот позволяет себе осторожный праздник непослушания. И этот праздник непослушания усиливается на наших глазах. Это не значит, что мы разлюбим европейскую историю и культуру, искусство. Это не разворот. Мы, наоборот, больше осознаем, какие мы, какой у нас потенциал, сила, возможности, обаяние, если хотите. Более того, в наших вузах наверняка востоковедные отделения будут более привлекательными для студентов. Понимание и знание стран, которые Запад воспринимал как статичные, застывшие и все время рассматривал как свою добычу, у нас иное. Это вполне отчасти вестернизированные страны. Вопрос, насколько. Это отдельная тема и очень интересная.
Каринэ Геворгян:
Руководство Саудовской Аравии или Эмиратов где училось? В элитных учебных заведениях США и Британии. Их элита вестернизированна вполне. А вот как они видят свое будущее, как они готовы с нами взаимодействовать, уже совсем другой вопрос. Точно так же и Иран, который воспринимался кем-то очень плакатно, что это закрытая страна. Иран никогда не был закрытой страной. Иранские студенты учились в тех же самых вузах. Меня недавно поразило, что один из ведущих политических аналитиков Ирана одновременно является профессором Оксфорда и там преподает. Поэтому та картинка Ирана, которую нам представляли, действительности не соответствует. Это динамически развивающаяся, восходящая страна с универсалистскими представлениями, с умением свою франшизу предлагать другим странам. Например, Саудовской Аравии и Эмиратам Иран уже давно предложил очень интересный формат – создать организацию по безопасности плавания в Персидском заливе. В регионе, который опоясывает Аравийский полуостров. И это была инициатива Ирана. Она пока еще не реализована, но, по-моему, все семимильными шагами движется туда.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:
То, что мы видим сейчас в мире, – это большая геополитическая революция. Наверное, самая крупная за многие десятилетия. То, что одним из ее инициаторов, локомотивов является Российская Федерация, принципиально важно. Особые интересы Беларуси, активность нашего Президента на международной арене – это залог того, что Беларусь займет достойное место в этой новой конфигурации мира.
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