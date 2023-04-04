Лукашенко 6 апреля примет участие в заседании ВГС, а накануне встретится с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5-6 апреля 2023 года совершит рабочий визит в Россию, информирует пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер в четверг, 6 апреля, примет участие в заседании Высшего государственного совета СГ. Сообщается, что на мероприятии будет рассмотрен ход выполнения Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Одной из основных тем станет разработка Концепции безопасности Союзного государства.

За день до заседания ВГС, 5 апреля, Александр Лукашенко проведет в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Президенты затронут, в том числе темы, которые не подлежат рассмотрению на заседании ВГС: импортозамещение, кооперация, высокотехнологичные направления. Обсудят лидеры двух государств международную обстановку и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности.