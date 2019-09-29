«Харизматичный, артистичный политик». Спецкор топового украинского телеканала о Президенте Беларуси

Новости Беларуси. О фишке белорусского лидера говорить честно и искренне напишут и расскажут в эфирах едва ли не все присутствующие за круглым столом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1»:

Это была моя первая личная встреча с Александром Лукашенко. Я раньше слушала его интервью, смотрела по телевизору. Интересен был его стиль общения. Скажу, что он достаточно харизматичный, артистичный политик.

Нас Президент убедил, что от Беларуси подлости, как он сказал, нам ожидать не стоит. И что пока он Президент, он Верховный главнокомандующий и его Вооруженные Силы могут войти в Украину только как миротворцы, если будет принято такое решение всеми сторонами конфликта.