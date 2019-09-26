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Слишком много досужих и неправильных разговоров об интеграции Беларуси и России – Александр Лукашенко

26 сентября 2019 09:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает, что вокруг темы интеграции Беларуси и России слишком много досужих и неправильных разговоров. 

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияет Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей Российская Федерация. Мир взаимозависимый.  

Глава государства подчеркнул: «Мы суверенны и независимы. Это наше вправо, как выстраивать эту политику. Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило».  

На встречу с Александром Лукашенко приехали представители информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и «1+1», газеты «Правительственный курьер».

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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