Александр Лукашенко рассказал, как помог Украине во время уборки урожая
Новости Беларуси. Александр Лукашенко впервые провел встречу с представителями ведущих украинских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фундаментом политических отношений Беларуси и Украины выступает экономика. Товарооборот между странами в 2018 году превысил 5 миллиардов долларов. Но перспективы далеко не исчерпаны. Главное – найти общий язык. Пока этот процесс нуждается в корректировке.
Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
В 2016 году была принята дорожная карта развития торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью. На ваш взгляд, выполняется ли эта дорожная карта? И если существуют проблемы, что это за проблемы и почему они существуют? Как, на ваш взгляд, их можно решить?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я могу перечислять множество каких-то направлений сотрудничества, но фон плохой. Я привык: встретились, договорились – железно. Даже если ошибся – решаем. Мы так договорились. Но этого решения не было. Хотелось бы от этого уйти.
Последний разговор у меня был с Владимиром Зеленским. Он позвонил и говорит: «Слушай, у меня проблема». Я говорю: «Я понимаю, проблем в Украине немало, в Беларуси тоже». – «Слушай, у меня проблема в том, что у нас идет уборка, а Россия прекратила поставку нефтепродуктов. Помоги». Я говорю: «Что за проблема? Мы продаем». – «Нет, твой завод в Мозыре становится на ремонт». Я говорю: «Слушай, ты даже больше знаешь про этот Мозырь, чем я». Я как-то не занимался этим вопросом. Так говорю: «И что?». – «У нас уборку сейчас надо закончить. Надо нефтепродукты и прочее».
«Хорошо, – я говорю, – если вопрос о текущем ремонте – один раз в два года, мы об этом заранее сообщаем». Оказывается, заранее сообщили Украине, что дни или месяц будет на ремонте завод, оборудование надо посмотреть. А тут еще грязная нефть из России хлынула. На Мозырь она попала прямо на завод, испортилось оборудование на ряде установок. Я говорю: «Хорошо, я тебе обещаю, в течение дня разберусь, что там за ситуация. И если только есть хоть малейшая возможность отсрочить этот ремонт и поставить дополнительно нефтепродукты для уборки урожая в Украине, я сделаю».
Я быстренько собрал людей. Ситуация непростая, ну и поставили Украине на 40 % больше топлива. Мы отнесли ремонт на окончание уборки в Украине. Мы все сделали для того, чтобы Украине помочь.
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