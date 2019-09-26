Александр Лукашенко рассказал, как помог Украине во время уборки урожая

Новости Беларуси. Александр Лукашенко впервые провел встречу с представителями ведущих украинских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фундаментом политических отношений Беларуси и Украины выступает экономика. Товарооборот между странами в 2018 году превысил 5 миллиардов долларов. Но перспективы далеко не исчерпаны. Главное – найти общий язык. Пока этот процесс нуждается в корректировке.

Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):

В 2016 году была принята дорожная карта развития торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью. На ваш взгляд, выполняется ли эта дорожная карта? И если существуют проблемы, что это за проблемы и почему они существуют? Как, на ваш взгляд, их можно решить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я могу перечислять множество каких-то направлений сотрудничества, но фон плохой. Я привык: встретились, договорились – железно. Даже если ошибся – решаем. Мы так договорились. Но этого решения не было. Хотелось бы от этого уйти. Последний разговор у меня был с Владимиром Зеленским. Он позвонил и говорит: «Слушай, у меня проблема». Я говорю: «Я понимаю, проблем в Украине немало, в Беларуси тоже». – «Слушай, у меня проблема в том, что у нас идет уборка, а Россия прекратила поставку нефтепродуктов. Помоги». Я говорю: «Что за проблема? Мы продаем». – «Нет, твой завод в Мозыре становится на ремонт». Я говорю: «Слушай, ты даже больше знаешь про этот Мозырь, чем я». Я как-то не занимался этим вопросом. Так говорю: «И что?». – «У нас уборку сейчас надо закончить. Надо нефтепродукты и прочее».