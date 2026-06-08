«Ищут угрозу, пока мы танцуем и едим драники». Муковозчик о том, почему соседи Беларуси разучились праздновать

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Потому что сами они не умеют просто танцевать и есть драники. Потому что нет у них ни поводов для веселья, ни денег на вкусное угощение. Потому что, отдав власть совершенно отмороженным, антинациональным, по сути, элитам, народы соседей разучились праздновать.

Ну, смотрите: литовцам надо бы радоваться, что американцы наконец-то забирают от них свою танковую бригаду. Потому что меньше кормить нахлебников, раз, уголовная обстановка спокойнее, два, у каждого болота не надо ставить своего полицая, три. Но они все равно грустят: ведь и молодежи уже нет, чтобы праздновать. И доставать американцев из болот – это была хоть какая, но развлекуха. А теперь и ее забрали. Еще и сказали, что цеппелины – это недожаренные колдуны. И как с этим жить?

Поляки, похоже, уже поняли, что наличие двух и более партий в стране на их будущем не отражается никак. Точнее, отражается плохо. Что Навроцкий Туска, что Туск Навроцкого – это все то же самое, как сову о пенек или пеньком о сову. Борьба нанайских мальчиков, где нет борьбы, а есть один спрятанный клоун. Те же поляки, что ездят в Беларусь или в Гродно, только травят душу, рассказывая, как тут у нас спокойно, чисто, недорого и вкусно. В Польше давно так не было и, как сами поляки боятся, уже не будет.

Украинцы же... Мы с вами неплохо знаем своих южных соседей, правда? Будут хитрить, крутить, абы что говорить, лишь бы не признаться, что с 90-х годов прошлого века выбрали самую неправильную дорогу. Потому что разворовывать свое же государство всей страной – это путь в никуда. Но они упорно идут по нему, привыкнув к ударам граблями, и привычно плюют в протянутую им руку, как только представляется случай. Это ж поляки украинцам давали все и немножко больше того, правда? Так вот украинцы в ответ признали героями бандитов из УПА – тех самых, что устроили геноцид полякам во время Волынской резни.

А мы в это же время празднуем и танцуем. Вот им и завидно, вот они и ищут для себя угрозу. Так что за драниками, девчонки, не надо забывать и про крепкую оборону. Надо уметь танцевать полонез в орешнике – и хорошо уметь, так я вам скажу.

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