Прямой эфир

Президент Ганы: белорусская сельскохозяйственная техника – одна из самых надежных в мире

08 июня 2026 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске прошли переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Ганы сельское хозяйство – это гораздо больше, чем одна из отраслей экономики. От его эффективности напрямую зависят продовольственная безопасность, занятость миллионов людей и устойчивость всей страны. Именно поэтому интерес к белорусским технологиям вполне прагматичный. 

Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы. Читайте здесь. 

Похоже, у белорусской техники в Гане уже есть весьма влиятельный пользователь. 

Президент Ганы: белорусская сельскохозяйственная техника – одна из самых надежных в мире-2

Джон Драмани Махама, Президент Ганы: 
Мы готовы подписать соглашение на поставку сельскохозяйственной техники из Беларуси. И я сам могу сказать, что я имел возможность оценить качество техники белорусской. Я посмотрел на белорусские тракторы и понял, что это одна из самых надежных техник в мире. Подобный трактор есть и у меня. У меня есть личная возможность убедиться, насколько высокого качества сельскохозяйственное оборудование производится в Беларуси. 

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # техника

Другие новости рубрики

Все новости
Хань Чжэн передал привет Лукашенко от Си Цзиньпина и отметил высокий уровень двусторонних отношений
08 июня 2026 16:36

Хань Чжэн передал привет Лукашенко от Си Цзиньпина и отметил высокий уровень двусторонних отношений

Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном
08 июня 2026 07:28

Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии
07 июня 2026 19:52

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии