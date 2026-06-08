Президент Ганы: белорусская сельскохозяйственная техника – одна из самых надежных в мире

В Минске прошли переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Ганы сельское хозяйство – это гораздо больше, чем одна из отраслей экономики. От его эффективности напрямую зависят продовольственная безопасность, занятость миллионов людей и устойчивость всей страны. Именно поэтому интерес к белорусским технологиям вполне прагматичный.

Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы. Читайте здесь.

Похоже, у белорусской техники в Гане уже есть весьма влиятельный пользователь.