«Может, остановимся уже на чем-нибудь?» Муковозчик о конкурсе на туристический символ Беларуси

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Объявлен конкурс на туристический символ Беларуси. Нужно придумать логотип, слоган и общую концепцию – то, что станет лицом нашего туризма и дома, и за границей. Как вы думаете, какой образ любому подскажет, что речь идет именно о нашей стране?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Белый аист, который летит над белесым Полесьем, – что, уже нет? Не символ? А зубр? Цвяток радзiмы васiлька – запамяталi? Цi «Касiў Ясь канюшыну»? – это ж целый мультик можно сделать и о стране, и о культуре, и об иконах. Те же слуцкие пояса, которые мы скупаем за большие суммы и прячем как музейные ценности, – а зачем деньги тратить, если это не лицо, не образ, не подсказывает любому о Беларуси?

Наконец, забыли вы, девчонки, что осенью 2025 года у Национального агентства по туризму «появился новый брендбук»? Там фиолетовый цветок картофеля цветет и почти что пахнет. Так не сильно ли много у нас туристических символов, может, остановимся уже на чем-нибудь и займемся туризмом, а не конкурсами? Гидов проверим, гостиницы посмотрим, инфраструктурой озаботимся, нет?

Не хотелось бы, выбрав всей страной новый символ, обнаружить, что за это время у нас вклад туризма в экономику страны не вырос раза в два, а его доля в ВВП не достигла 4,5 процента. Показатели были утверждены именно такие, а про конкурсы там ничего сказано не было.